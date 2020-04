Il contagio sale di poco, un nuovo positivo su 100 tamponi: totale a 244

Dopo la brutta notizia di ieri, quando una ultranovantenne di Belmonte del Sannio, ex ospite della casa di cura per anziani di Agnone, ha perso la vita dopo aver contratto il covid-19, la giornata di sabato 11 aprile si apre con un nuovo limitato aumento di casi: un solo positivo in più rispetto ai dati di ieri sera, due se si considera l’ultimo aggiornamento fornito ieri pomeriggio dall’Asrem.

Il totale ora è di 244 contagiati, ma è un dato da leggere positivamente alla luce del fatto che da ieri alle 18 a oggi alle 11 sono 101 i tamponi effettuati. Negativa invece la notizia di un ricovero in più in Malattie Infettive rispetto a ieri.

Questo il nuovo bollettino della Asrem:

– 2305 tamponi processati di cui 2061 negativi

– 244 sono i tamponi positivi: 187 nella provincia di Campobasso, 43 in quella di Isernia e 14 di persone di fuori regione

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 25: di questi 21 sono in Malattie Infettive (14 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di fuori regione), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

– Sono 185 i pazienti in isolamento domiciliare (161) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (24)

– 15 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (12 della provincia di Campobasso e 3 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 14 i pazienti deceduti con Coronavirus (11 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

Il tasso di letalità del covid-19 in Molise, secondo gli ultimi calcoli del grafico Fabio Caserio, si attesta quindi al 5,76%, facendo del Molise la quartultima regione per tasso di letalità grezza.