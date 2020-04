I tamponi si fermano per Pasqua e Pasquetta, si attende esito di 100 test. In arrivo le unità mediche a domicilio

CIRCA 100 TAMPONI IN CORSO AL LABORATORIO DEL CARDARELLI. ANZIANI PRINCIPALE TARGET

Sono circa 100 i tamponi che si stanno processando in queste ore, dopo la tregua di Pasqua e Pasquetta, giorni nei quali i tamponi censiti nel laboratorio analisi del Cardarelli sono stati solo 14. Probabile pertanto che questa sera, con il bollettino delle ore 18 fornito da Asrem e Regione Molise, la situazione possa cambiare. Al momento il numero dei contagiati accertati in Molise sulla base di prelievi orofaringei è fermo a 257. Gli oltre 100 tamponi al vaglio del laboratorio di biologia molecolare riguardano soprattutto persone anziane, target privilegiato secondo il direttore Asrem Oreste Florenzano, “in questo momento in cui è importante monitorare le fette di popolazione più a rischio”. E per fare questo, oltre ai tamponi molecolari (in numero di un centinaio al giorno) si interverrà anche con i test sierologici, che serviranno come una sorta di screening propedeutico specie in quelle comunità ristrette da monitorare attentamente (come appunto le case di riposo).

I contagi sono sì aumentati nei giorni scorsi, ma non in maniera esponenziale, e la buona notizia è che comincia a registrarsi anche in Molise un calo della cosiddetta ospedalizzazione, ovvero la necessità di ricorrere alle cure sanitarie in ospedale per infezione da nuovo coronavirus. I pazienti isolati a domicilio in tutto il territorio molisano sono circa 197, un numero controbilanciato dai ricoveri che sono scesi a 19 nel reparto di Malattie Infettive con le dimissioni di altri due pazienti. Sono al momento 27 i cittadini molisani risultati negativi al tampone di verifica E in attesa del secondo tampone, quello che conferma l’avvenuta guarigione.

SITUAZIONE TAMPONI E POSITIVI FERMA, MA CALANO I RICOVERATI

La situazione tamponi e positivi al Covid è praticamente cristallizzata da due giorni, e la ragione è che i laboratori si sono fermati per le festività. Sono sempre 257 i positivi e i tamponi eseguiti sono fermi a quota 2486. Migliora ancora la situazione al Cardarelli: per un paio di degenti del reparto di Malattie Infettive è stata disposta la dimissione e continueranno il decorso della malattia a casa.

Questo il nuovo bollettino della Asrem di oggi alle ore 11:

– 2486 tamponi processati di cui 2229 negativi

– 257 sono i tamponi positivi: 191 nella provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 16 di persone di fuori regione

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 23: di questi 19 sono in Malattie Infettive (13 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di fuori regione), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

– Sono 197 i pazienti in isolamento domiciliare (170) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (27)

– 15 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (12 della provincia di Campobasso e 3 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 15 i pazienti deceduti con Coronavirus (12 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

ZERO TAMPONI FATTI, PROBLEMA COMUNE A MEZZA ITALIA. NEI FESTIVI LABORATORI CHIUSI

Non ci sono nuovi contagi. Sembra positivo, in realtà no. Semplicemente perché non ci sono nuovi test effettuati. Il che sorprende fino a un certo punto, dato che il Molise non fa certo eccezione rispetto al resto d’Italia, dove purtroppo molti laboratori che analizzano i tamponi del Covid-19 nei giorni festivi non lavorano. Ecco spiegati i soli 12 test processati e inseriti nell’ormai nota tabella che due volte al giorno l’Asrem pubblica. Ed ecco spiegato perché alle 11 di stamane il dato è ancora identico a quello di ieri.

Questo spiega anche il perché i dati forniti dalla Protezione civile sono spesso oscillanti, con numeri al ribasso all’inizio della settimana, quando appunto ci sono pochi tamponi effettuati alla domenica, e di conseguenza meno contagiati, per poi vedere un rialzo durante la settimana.

È purtroppo una delle tante falle del sistema di analisi dei contagi che stanno emergendo a livello nazionale in queste settimane, senza che le istituzioni ne diano una spiegazione limpida.

AL VIA LE USCA, UNITÀ DI MEDICI SPECIALIZZATI PER IL MONITORAGGIO DEI PAZIENTI ISOLATI A DOMICILIO

