Una solidarietà continua e concreta. E’ quella che stanno dimostrando i sindaci del Molise nella raccolta fondi a favore dell’Asrem per la lotta al Coronavirus. Infatti, dopo i tamponi rinofaringei sono stati messi insieme altri 15mila euro per l’acquisto di tute protettive per gli operatori sanitari.

E’ iniziata il 25 marzo scorso l’attività di raccolta tra le varie amministrazioni comunali della regione promossa dal sindaco di Petrella Tifernina, Alessandro Amoroso, il quale, nonostante le note difficoltà economiche degli enti, finora ha ottenuto un buon risultato.

Come detto, dopo un primo obiettivo raggiunto, ovvero quello di contribuire all’acquisto di circa 10.000 tamponi rinofaringei, la cui fase si è conclusa con la predisposizione di un versamento di circa 20mila euro, da pochi giorni è partita una seconda raccolta di fondi vincolata all’approvvigionamento di dispositivi di sicurezza individuale per il personale sanitario, che, ad oggi, ha raccolto circa 15.000 euro per l’acquisto di 830 tute protettive (categoria C3).

Dispositivi di sicurezza fondamentali per chi si trova quotidianamente sul ‘fronte’ e che negli ultimi mesi sono diventati ‘merce rara’. Dunque, lavoro prezioso quello che stanno portando avanti i sindaci molisani.