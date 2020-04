3 NUOVI CASI IN PIù: POSITIVI 2 ANZIANI E UN OPERATORE DELLA CASA DI RIPOSO DI CERCEMAGGIORE

Da ieri sera sono 130 i nuovi tamponi processati: 3 i casi di positività riscontrati. Si tratta di tre persone legate al cluster della casa di riposo di Cercemaggiore. Due sono anziani – di cui uno residente futori regione – e di un operatore. I tre casi erano già stati sottoposti ad un tampone che però aveva dato esito ‘inconclusivo’, ovvero nè negativo nè positivo. Il secondo test, effettuato alcuni giorni dopo e il cui risultato si è avuto nella mattinata odierna, ha dato invece esito positivo.

Una crescita – quella dei casi positivi totali in regione – dunque contenuta, a fronte di un alto numero di tamponi processati nelle ultime ore.

Questo il nuovo bollettino della Asrem diffuso alle 13,30:

– 3082 tamponi processati di cui 2816 negativi

– 269 sono i tamponi positivi: 202 nella provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 17 di persone di fuori regione

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 21: di questi 19 sono in Malattie Infettive (13 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 1 di fuori regione), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

– Sono 202 i pazienti in isolamento domiciliare (175) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (27)

– 17 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (13 della provincia di Campobasso e 4 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 16 i pazienti deceduti con Coronavirus (12 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

– 360 i soggetti in isolamento e 17 quelli in sorveglianza

LA MAPPA DEI CONTAGI COMUNE PER COMUNE: 37 SU 136 SONO COINVOLTI

Non si allarga dunque la ‘mappa del contagio’ perchè i 3 nuovi casi positivi fanno riferimento ad uno stesso cluster già noto.

CAMPOBASSO 85 – TERMOLI 29 – CERCEMAGGIORE 29 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – BELMONTE DEL SANNIO 14 – AGNONE 9 – ISERNIA7 – RICCIA 7 – BARANELLO 7 – POZZILLI 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – LARINO 4 – POGGIO SANNITA 4 – MONTAGANO 3 – PETACCIATO 3 – FERRAZZANO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – CAMPOLIETO 2 – CASTELPETROSO 2 – ROCCAMANDOLFI 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – VINCHIATURO 1

CASE DI RIPOSO SOTTO SCREENING, SI CONCENTRANO QUI I NUOVI CASI DI CONTAGIO

Sono entrambi due operatori in servizio a Opera Serena, la casa di riposo per anziani di via Torino a Termoli, i due termolesi trovati positivi al virus dai tamponi processati nella giornata di ieri 16 aprile. Entrambi sono asintomatici e stanno bene, attualmente in isolamento domiciliare sotto sorveglianza da parte della Asrem. La scoperta è stata fatta nell’ambito di una prima trance di tamponi ai quali sono stati sottoposti tra martedì e giovedì gli operatori e tutti gli anziani ospiti di Opera Serena. Il monitoraggio continuerà almeno fino a domani per poter sondare le condizioni di salute di tutti.

Finora non risultano ospiti che hanno contratto il virus bensì solo due operatori, entrambi residenti a Termoli. Sono loro i casi di positività della cittadina adriatica che hanno fatto balzare a 29 il numero di contagi in città.

Seguono aggiornamenti