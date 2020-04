ORE 15 – PRIMO CASO DI POSITIVITA’ AL COVID A CASTELPETROSO

OBBLIGO DI MASCHERINE ANCHE PER ENTRARE ED USCIRE DA AGNONE. PROROGATE LE ALTRE ZONE ROSSE

Il governatore Donato Toma si appresta a firmare una ordinanza per Agnone sul modello di quella varata per Termoli, che obbliga chiunque entri o esca dal comune per comprovati motivi di salute o necessità improrogabili a indossare la mascherina. Un dispositivo di protezione individuale a garanzia di se stessi e degli altri, che ora diventa obbligatorio anche per gli spostamenti relativi al comune di Agnone. La decisione è stata già presa e l’ordinanza sarà firmata nelle prossime ore.

Lo stesso Presidente della Regione sta anche per prorogare le misure restrittive ulteriori rispetto al Decreto Ministeriale che di fatto già rende tutta Italia zona rossa e valide per i comuni di Venafro e Pozzilli, la cui scadenza iniziale era prevista per il 6 aprile. Dunque i divieti e le misure restrittive relative agli spostamenti vengono prorogate almeno per altre due settimane.

VICESINDACO BARANELLO POSITIVO AL COVID19, “STA BENE”. IN QUARANTENA SINDACO E DIPENDENTI COMUNALI

si sono messi in isolamento il sindaco di Baranello Marco Maio, gli amministratori comunali e i dipendenti che negli ultimi giorni hanno avuto contatti diretti con il vicesindaco nonché dipendente della Regione Molise, ricoverato nel reparto di malattie infettive con i sintomi del nuovo coronavirus e risultato positivo al tampone nella tarda serata di ieri, come Primonumero aveva anticipato. Gli amministratori comunali e i dipendenti del Municipio saranno sottoposti a tampone nelle prossime ore.

Ore 13.45 – 2 CONTAGIATI IN POCHE ORE ALL’ASSESSORATO AI TRASPORTI

Il primo caso registrato ieri sera, quando è stato ricoverato un dipendente dell’Assessorato ai Trasporti nonchè amministratore al Comune di Baranello. Oggi tra il personale dipendente nel palazzo di viale Elena a Campobasso è stato accertato un nuovo contagio: si tratta di un dirigente di spicco, che avrebbe contratto il virus da un familiare.

ORE 12.40 – 24 POSITIVI E NUOVO CLUSTER AD AGNONE

24 positivi nel residence per anziani di Agnone, dove ieri sono stati effettuati tamponi a tutti gli ospiti ricoverati e agli operatori.

ORE 12.25 – IMPENNATA DI CONTAGI

Sono appena stati resi noti dall’azienda sanitaria regionale i risultati dei 97 tamponi processati nel Laboratorio Analisi dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Oggi, 4 aprile, si registra un’impennata di nuovi contagiati da covid-19, soprattutto in provincia di Isernia: 29 le persone positive in più rispetto ai 175 di ieri sera, 24 come detto sono della casa di riposo di Agnone.

Cinque casi appartengono al cluster in provincia di Campobasso (uno è l’amministratore di Baranello di cui avevamo scritto in tarda serata), 24 in provincia di Isernia dove sono stati eseguiti i test molecolari in una casa di riposo di Agnone. Per quanto riguarda le residenze dei nuovi contagiati sarebbero 10 di quella di Campobasso e 19 di quella di Isernia.

Questo il nuovo bollettino della Asrem:

• 1491 tamponi processati di cui 1287 negativi

• 204 sono i tamponi positivi: 154 nella provincia di Campobasso, 40 in quella di Isernia e 10 di persone di fuori regione

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 30: di questi 22 sono in Malattie Infettive (20 della provincia di Campobasso e 2 di quella di Isernia), 6 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 2 di Bergamo) e 2 in Terapia Sub intensiva (provincia di Campobasso)

• Sono 144 i pazienti in isolamento domiciliare (127) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (17)

• 6 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (della provincia di Campobasso)

• 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

• 11 i pazienti deceduti con Coronavirus (9 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

TASSO DI LETALITà DELLE REGIONI ITALIANE A CONFRONTO

Il grafico di Fabio Caserio aggiornato ai dati del 3 aprile

Seguono aggiornamenti