Sale a quota 287 il numero delle persone che hanno contratto il nuovo coronavirus da quando è scoppiata l’epidemia in Molise. Nelle ultime ore sono stati riscontrati due nuovi casi positivi su 166 tamponi effettuati. Si tratta di una persona di Baranello, del cluster della Banca Intesa e una persona di Belmonte del Sannio del cluster della casa di riposo ‘Tavola osca’ di Agnone. Salgono a 200 gli attuali positivi.

Inoltre sale a 13 il numero dei ricoverati all’ospedale Cardarelli, con un paziente in più nel reparto di Malattie Infettive, vale a dire un paziente già positivo di Baranello, sempre del cluster Banca Intesa.

Restano 41 i guariti, così come 20 le persone decedute, a conferma che Tonino Bussone era guarito dal covid-19 ed è morto per altre ragioni.

IL BOLLETTINO DELLA ASREM DELLE 11

– 200 i casi attualmente positivi

– 287 sono i tamponi positivi (216 nella provincia di Campobasso, 53 in quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 4718 i tamponi eseguiti di cui 4431 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 13: di questi 12 sono in Malattie Infettive (8 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia), 1 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Isernia)

– Sono 206 i pazienti in isolamento domiciliare (180) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (26)

– 41 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (29 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 8 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 20 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

– 387 i soggetti in isolamento e 16 quelli in sorveglianza

LA MAPPA DEI CONTAGI COMUNE PER COMUNE: SONO 37

CAMPOBASSO 89 – TERMOLI 36 – CERCEMAGGIORE 28 – BELMONTE DEL SANNIO 16 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – AGNONE 9 – BARANELLO 8 – ISERNIA 7 – RICCIA 7 – POZZILLI 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – LARINO 4 – POGGIO SANNITA 4 – CAMPOLIETO 3 -MONTAGANO 3 – PETACCIATO 3 – FERRAZZANO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO – ROCCAMANDOLFI 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1

seguono aggiornamenti