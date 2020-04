Fabio questo è un giorno importante per te, perche hai raggiunto il tanto desiderato traguardo dei tuoi 18 Anni. Il nostro augurio è che tu possa percorrere serenamente il sentiero della vita, non perdendo mai il sorriso..Tantissimissimi Auguri per il tuo 18° compleanno in quarantena..da tua zia Nella, i tuoi Nonni, tua Mamma e tuo fratello.