Si è avvicinata timidamente, aspettando che la pattuglia della Polizia impegnata in quel momento in un intervento terminasse l’operazione per la quale era stata allertata. “Scusate, potrei consegnarvi questo? E questa lettera potreste recapitarla in ospedale?”, ha chiesto la donna campobassana che ieri pomeriggio (11 aprile) si è rivolta agli agenti.

In mano aveva due lettere: una era indirizzata al personale sanitario dell’ospedale Cardarelli del capoluogo, la prima ‘trincea’ della battaglia contro il coronavirus; l’altra era per gli stessi agenti.

“Nell’augurarvi buona Pasqua – il testo del biglietto per la Polizia – ringrazio tutti voi per il lavoro prezioso e costante che svolgete ogni giorno sulle nostre strade. Una cittadina riconoscente”.

Un gesto semplice ma di grande significato. Parole che hanno emozionato gli stessi agenti che hanno ricevuto il biglietto.

Una lettera scritta col cuore e con la quale la donna ha espresso profonda riconoscenza nei confronti degli uomini della Questura del capoluogo, anche loro impegnati a fronteggiare l’emergenza legata all’epidemia da covid, all’opera assieme alle altre forze dell’ordine con sacrificio e abnegazione, rischiando anch’essi per la loro salute.