Forse il libro è l’antivirus per eccellenza, un semplice oggetto che però ha il potere di far dimenticare a chi legge la ‘pesantezza’ del proprio corpo e di volare in maniera leggiadra con la mente.

Molti hanno storto il naso quando, all’indomani del Decreto governativo che ha chiuso gran parte delle attività commerciali e produttive, si è appurato che i libri non erano contemplati tra i beni essenziali, e che quindi le librerie (a differenza delle edicole) dovessero rimanere chiuse.

Foto 3 di 3





Coro di polemiche da più parti tra autori e librai, dunque la richiesta all’Unione nazionale Librai che, dopo un primo stop, ha aperto alla possibilità di effettuare consegne a domicilio. Come d’altronde continuano a fare Amazon e gli altri colossi dell’e-commerce. A Termoli si sono presto adeguati: prima la libreria ‘Il vecchio e il mare’ e poco dopo anche Fahrenheit. Due librerie indipendenti che, a fronte di già notevoli sforzi per ‘resistere’ in quello che è un mercato non facile, hanno deciso di non abbattersi e di adeguarsi alla nuova realtà. E così, fino alla riapertura (che dovrebbe essere il 14 aprile), a portare i libri a casa ci pensano loro.

E in questi giorni prossimi alle festività pasquale, sulle loro pagine facebook le proposte sono oltremodo rivolte ai più piccoli, non solo con libri di fiabe e albi illustrati ma anche con giochi pensati per loro. Perché si sa, questa sarà una Pasqua atipica e forse proprio loro saranno quelli che più patiranno questa situazione, ‘orfani’ di abbracci dei nonni e tanto altro.

L’hashtag allora non poteva che essere #apasquaconunlibro. Invito che naturalmente vale anche per i più grandi.

Dell’importanza della lettura e del suo potenziale ‘terapeutico’ – senza dimenticare quello divulgativo e culturale – ha parlato in questo breve video Ettore Maria Colombo, giornalista (penna, tra le altre cose, del Quotidiano Nazionale) nativo di Termoli ed ospite, qualche mese fa, dell’Aut Aut Festival.

È proprio per gli ‘amici’ dell’Aut Aut che ha voluto lanciare il suo messaggio. Eccolo. E buona lettura!