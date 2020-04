Gite vietate a Pasquetta, a Ripalimosani il Karaoke della Mascherata

L’emergenza covid e le misure di contenimento dell’epidemia vietano le gite fuori porta anche a Pasquetta. Stop agli spostamenti e agli assembramenti per evitare il contagio del virus che continua a provocare malati e decessi.

Per non lasciare soli gli abitanti di Ripalimosani la Bottega della Mascherata, il gruppo che organizza la divertente manifestazione che si tiene a Carnevale in paese, ha organizzato un pomeriggio particolare.

Dopo pranzo prenderà infatti il via Kemmenelle n’pesqurelle (Comunella a Pasquetta) il Karaoke della Mascherata, video musiche e testi delle canzoni con collegamenti in diretta.

“Tutti possono rivivere i tanti momenti esilaranti della manifestazione – si legge in una nota – ascoltare i dialoghi, cantare i brani e fare come d’incanto un salto nel pieno della festa, che si è tenuta circa due mesi fa. Sarà anche l’occasione per conoscere la fantasia, la bravura ed il lavoro che si celano dietro questo momento forte della tradizione ripese, che per l’organizzazione coinvolge tantissime persone e regala momenti di ilarità a tutti”.

L’appuntamento è dunque per lunedì 13 aprile, alle ore 15.30, in diretta Facebook sulla pagina Mascherata Ripalimosani.