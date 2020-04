‘Melodia’. Eccolo qua il nuovo brano del cantante campobassano Alessio De Pasquale, in arte DepSure. “Parlo di come il mondo oggi giorno sta cambiando, di come la tecnologia, pur facendo grossi passi in avanti, viene spesso utilizzata nel peggiore dei modi” spiega l’artista. Una canzone colma di ottimi propositi per un ragazzo di 20 anni che da almeno tre propone brani interessanti e impegnati sui temi sociali e di denuncia.

Il messaggio inviato è chiaro e preciso: “Parla di come le nuove generazioni sono intrappolate nella rete e di come la società influenza in modo subdolo il nostro modo di pensare e di agire. Con questa consapevolezza, l’uomo è alla costante ricerca di un equilibrio con l’universo, è alla ricerca della migliore “melodia” della sua vita. Una melodia che sarà e potrà essere la colonna sonora del suo personale equilibrio in questa difficile e piena di sorprese esistenza”. Il pezzo è stato messo su in collaborazione con Kaory, cantante di origini svizzere.

Il video è stato girato da Peter Marvu, uno dei giovani videomaker e registi di maggior talento nel panorama musicale italiano attuale che vanta centinaia di videoclip girati per moltissimi artisti italiani e brand internazionali come per esempio Lamborghini e Ferrari. Uno ‘tosto’, insomma, apprezzatissimo sia in Italia che all’estero.

Alessio è giovanissimo ma ha già calcato palchi importanti. Nel maggio del 2018 pubblica su tutte le piattaforme digitali il suo primo EP “8 ~ Reasons”, composto da 8 brani, scritti e prodotti da lui stesso. Ad agosto 2018 supera il secondo step della competizione musicale nazionale di ‘Casa Sanremo Tour’, guadagnandosi l’accesso tra i 100 semifinalisti al Palafiori di Sanremo a gennaio 2019. Mentre il 4 febbraio si esibisce nella sala Teatro Luigi Tenco del Palafiori di Sanremo. Mica male…

Ha un sogno nel cassetto mai celato, anzi esaltato: “Portare in alto la mia città natale, Campobasso, voglio risvegliare la mentalità chiusa del posto”. Così qualche mese fa ha pubblicato un video denuncia, unito al singolo “Oggi (Va Così)”, dove interpreta il disagio giovanile.

Il primo video su youtube è del settembre 2016: ‘Potpourri’ ottiene un discreto successo e conferma le potenzialità di un ragazzo che ha iniziato a suonare la chitarra all’età di otto anni formandosi con una cultura musicale classica ma anche metal. Un binomio strano ma evidentemente prolifico. Col passare del tempo l’attenzione si sposta anche su altri generi musicali, soffermandosi in maniera particolare sull’Hip-Hop. Attualmente la sua musica oscilla tra R&B/Soul – Synthwave – HipHop e HipHouse. FdS