Giovane donna positiva a Petacciato, tampone prima di intervento in ospedale. Non ha sintomi

Si registra il terzo caso di Covid-19 a Petacciato, paese che finora aveva fatto registrate la positività di un 43enne tornato dal Veneto, prima ricoverato e poi dimesso dal reparto di Malattie Infettive del Cardarelli e poi di un giovane operatore sanitario rientrato dall’estero ma non a Petacciato bensì a Campobasso, dove vive.

Il terzo caso non è collegato ai primi due e riguarda una giovane che lavora in una residenza sanitaria assistita di fuori regione, probabile luogo del contagio.

La scoperta della positività per lei è arrivata per caso, non avendo sintomi ed essendo in buona salute. Ma dovendo fare un intervento chirurgico non urgente, la donna è stata sottoposta a tampone prima dell’operazione a Termoli. Gli operatori sanitari del San Timoteo hanno preso tutte le precauzioni del caso prima del test, che nelle scorse ore ha dato esito positivo.

Come detto, la giovane è asintomatica e sta bene. Proseguirà quindi il decorso della malattia sotto sorveglianza. Immediatamente avvertiti dall’Asrem e posti in isolamento domiciliare i familiari della ragazza e le persone venute a contatto con lei.

Non si conoscono al momento le procedure che verranno adottate nella casa per anziani del vicino Abruzzo dove lavora la petacciatese contagiata.

“Purtroppo registriamo il terzo caso positivo al Covid19 – ha fatto sapere il sindaco Roberto Di Pardo – Ho ricevuto telefonata dal direttore generale Oreste Florenzano che mi ha tempestivamente informato, dopo aver posto in quarantena ed isolamento i famigliari e le persone venute a contatto con il paziente, della positività di una nostra concittadina. La persona risultata positiva al tampone è completamente asintomatica: a lei i migliori auguri di una pronta guarigione”.