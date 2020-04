Giornata mondiale del libro, il flash mob del Cpia di Isernia

In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, celebrata ogni anno il 23 aprile con l’intento di incentivare la lettura, il Cpia di Isernia rivolge la sua attenzione all’opera meritoria degli scrittori che regalano ai lettori la possibilità di “abbandonarsi”, come recita una frase di Paul Valéry, “All’adorabile viaggio: leggere, vivere dove guidano le parole”.

In linea con le iniziative patrocinate dal CNDDU, Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani, il Dirigente, Prof.ssa Clara d’Ari, partecipa con i docenti alla promozione di momenti di lettura durante le video lezioni in modalità sincrona, partite con la Didattica a Distanza, per far scoprire, e riscoprire, agli studenti il piacere e il valore formativo della lettura, in particolare nel complesso momento che stiamo affrontando

“È con questo spirito – dichiara il Dirigente scolastico Clara d’Ari – che il Cpia di Isernia aderisce all’iniziativa #siamounlibroaperto promossa, per l’occasione, dal Cnddu, che prevede la realizzazione, da parte degli studenti, di un video Flash mob che ha come tematica i libri. Il video sarà presentato su Classroom il 23 aprile e unirà in un abbraccio virtuale gli studenti di tutte le scuole che hanno risposto alla lodevole iniziativa. L’adesione al Flash mob rappresenta un arricchimento reciproco e uno stimolo alla lettura per costruire insieme un mondo migliore”.