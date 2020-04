La riconoscete? È la rotatoria di piazza del Papa, a Termoli. Un mese di primavera e di lockdown l’ha però trasformata ed ora è più bella che mai.

Un’esplosione di fiori di campo e papaveri rossi che, con il nitore di una giornata luminosa, acquista la bellezza di un quadro.

di 9 Galleria fotografica Rotonda Piazza del Papa in fiore









La natura, mai doma, si sta riappropriando degli spazi che gli sono da noi negati. Ciò vale per gli animali che mai come in questo periodo di (nostra) quarantena popolano le nostre realtà e ciò vale, naturalmente, anche per la flora che rigogliosa e orgogliosa mostra tutto il suo splendore.

Fa male agli occhi vedere uno spettacolo così affascinante sapendo che ci è (ancora) precluso ammirarlo, se non per fuggevoli attimi. La natura selvaggia, che prepotentemente si fa largo nelle nostre umane costruzioni – come una rotonda in città – ci ricorda quanto è effimera la convinzione che siamo noi a comandare il pianeta che abitiamo.

Queste istantanee ci fanno venire in mente anche un’altra cosa. Una domanda, un appello, quasi un imperativo: non distruggiamo tanta beltà.