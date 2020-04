Festa degli animali nella didattica a distanza

Sabato 25 aprile. Festa degli Animali. Una interessante tradizione, senza dubbio, tra le più belle del Molise, va anch’essa in quarantena, per via delle disposizioni contro il coronavirus. Ma del tutto non si arresta.

Perché viene festeggiata sulla rete in maniera virtuale. Per non far passare inosservata una tradizione presente e vivace nella vita della comunità. Protagonista nella “Didattica a distanza” la Scuola Media, impegnata a ricordare l’evento con un video multimediale all’insegna della creatività. Ideatore del progetto culturale, il professor Luigi Pizzuto, che ha preparato i ragazzi in un’avventura teatrale sicuramente non facile. Sulla scorta dei versi del Capriglione, sostenuta da non pochi passaggi sonori, legati alla vitalità degli animali, a scena aperta, da una finestra o da un balcone della propria abitazione, singolarmente, le ragazze, con tanta di mascherina al volto, hanno rievocato le voci tumultuose dei versi colorati, tra i riti di passaggio del passato. A scena aperta il video precisa che, nonostante la silente quarantena, il Covid-19 non riesce a far fuori del tutto l’anima di questa bella tradizione.

Legata alla enigmatica figura dello “Scarciacappa” e alla benedizione degli animali, ai piedi della statua della Madonna Incoronata. Perché i muggiti, i belati, i passaggi sonori degli zoccoli intorno alla Chiesa di San Giacomo, vibrano nell’aria, alimentano l’immaginazione che puntualmente tocca il cuore di ogni famiglia santacrocese. Si tratta di una scena primordiale proveniente da pastori transumanti. Che, tra Madonne Nere, taverne e stazzi all’aria aperta, vivevano cosi i riti di passaggio sul Regio Tratturo Celano – Foggia.

La festa è tutta qui. Coloratissima. Tra sussurri e versi d’altri tempi. Hanno collaborato all’iniziativa Annalisa Occhionero, Nicola Grimaldi, Angelica Pietracatella, Vincenzo Rosati e le mamme delle ragazze della 2A.