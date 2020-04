Quando i finanzieri l’hanno fermato, ha detto candidamente: “Vado a farmi tre spinelli”. Poi li ha consegnati alle Fiamme Gialle. Inevitabili per lui maxi multa e segnalazione come assuntore di droga.

È successo ieri, domenica 5 aprile, sulla statale 16 in territorio di Petacciato. L’uomo era al volante della sua auto quando ha trovato una pattuglia della Guardia di Finanza. Uno dei tanti posti di blocco dovuti all’esigenza di far rispettare le norme anti spostamenti a causa dell’epidemia da coronavirus.

Durante il controllo, i finanzieri hanno subito appurato che l’uomo non aveva alcuna valida giustificazione per muoversi. Così, quando gli hanno chiesto perché stava viaggiando in auto, l’uomo ha confessato che era uscito per consumare della droga.

I tre spinelli che son stati prontamente sequestrati dalla pattuglia. Inoltre l’uomo è stato sanzionato con 533,33 euro di multa, secondo quanto prevede l’ultimo Dpcm sugli spostamenti per chi viene trovato su un veicolo senza necessità di uscire. A questo si è aggiunta la segnalazione amministrativa ex articolo 75 dpr 309/90 del Testo unico sugli stupefacenti come assuntore di sostanze stupefacenti.