Fermato 40enne recidivo ai divieti con droga in tasca: denuncia e multa di 1000 euro

Denunciato un quarantenne di origine nordafricane residente in BassoMolise per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo, con alcuni precedenti penali, è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Termoli a Campomarino ieri sera. Durante i servizi di controllo del territorio, finalizzati a prevenire i reati contro il patrimonio, quelli in materia di sostanze stupefacenti, e le violazioni al decreto ministeriale relativo all’emergenza “covid-19”, la sua auto è stata fermata e lui è stata perquisito.

Addosso aveva 7 grammi di eroina e cocaina, divisi in dosi. Dopo le formalità nella caserma di via Brasile, a Termoli, il 40enne è stato denunciato e sanzionato amministrativamente con una multa di 1.066 euro perché avrebbe violato già altre volte le disposizioni che obbligano a non uscire e non spostarsi se non per motivi indifferibili e urgenti.