Febbre alta, Facciolla ricoverato al Cardarelli: tampone negativo

Sospiro di sollievo per il Segretario regionale del Pd Vittorino Facciolla che, a causa di una febbre alta, è stato ricoverato nel nosocomio di Campobasso.

Il consigliere regionale, visti i sintomi, è stato sottoposto a tampone molecolare che per fortuna ha dato esito negativo. Le sue condizioni sono già migliorate ed è lui stesso a comunicarlo:

“A causa di una febbre molto alta che mi ha colpito nella giornata di ieri 23 aprile, i medici hanno ritenuto di ricoverarmi presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso e sottopormi a tampone.

Mi preme comunicare e rassicurare tutte le persone che erano a conoscenza di questa situazione, a tutti coloro che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza in queste ore, amici, colleghi, politici e avversari politici, che il risultato del tampone, arrivato pochi minuti fa, ha dato esito negativo”.

Dunque un ringraziamento agli operatori sanitari, per quello che hanno fatto per lui e per quello che stanno facendo per tutti i molisani: “Voglio ringraziare tutti i sanitari, i medici e gli operatori che continuano a compiere il loro lavoro con passione e abnegazione nonostante non sia mai stato rischioso come in questo momento e siano sottoposti a turni estenuanti.

Io faccio ritorno a casa ma non posso non rivolgere un pensiero a tutti coloro che in queste ore stanno lottando contro il Covid19, a loro va il mio augurio di pronta guarigione”.