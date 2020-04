Fase 2, ecco le 30 proposte del Pd: “Dalla riduzione tasse al sostegno alle famiglie”

I gruppi consiliari del Partito Democratico e de La Sinistra propongono le prime trenta azioni concrete che il Comune di Campobasso può attuare non solo per dare sostegno immediato a cittadini, famiglie, attività produttive/commerciali e associazioni ma anche per cominciare a tracciare le linee di un futuro migliore.

“L’emergenza Covid19 sta lacerando le famiglie e i cittadini mettendo a rischio le condizioni di vita, rendendo difficile il sopravvivere, colpendo le realtà produttive ed economiche, toccando nel profondo anche i sentimenti delle persone” dicono i consiglieri Trivisonno, Battista, Chierchia e Salvatore. “La crisi è mondiale: andranno rivisti i sistemi di welfare, rafforzati i sistemi sanitari pubblici”.

“La lotta all’indigenza, alla diseguaglianza e alla sbilanciata distribuzione della ricchezza dovrà essere più efficace. Niente di buono verrà però automaticamente. Ci vuole una risposta politica e non tecnica alla crisi” concludono.

Si va dalla richiesta dell’incremento del fondo di solidarietà alimentare a sostegno delle famiglie rimaste senza reddito all’aiuto per le mamme, o altri componenti della famiglia, che si occupano di disabili. E poi, riduzione dell’Imu, posticipo Irpef: questo ed altro per i cittadini.

Per quanto riguarda le imprese, “bisogna sollecitare la Regione Molise per lo sblocco immediato della cassa integrazione in deroga, riattivare il bando periferie, riduzione tasse per le attività commerciali, buoni spesa aggiuntivi, parcheggi gratuiti a tempo”. Oltre a un’altra serie di proposte. Infine, “test sierologici a tutti i dipendenti del Comune e delle partecipate, tavolo di confronto con i sindacati, piano scuole e rimodulazione del trasporto pubblico”.

Qui l’elenco completo.

Le proposte del Pd