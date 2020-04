Esce e lascia solo a casa il figlio di tre anni: madre sotto inchiesta

“Venite, c’è un bambino che piange disperato”. Intorno alle 19, in un Venerdì santo triste e inedito, la chiamata di auto al centralino della Polizia di Campobasso. La richiesta di intervento dal cuore del centro storico, dove si trova una palazzina inserita all’interno del Sistema di protezione per migranti (Sprar) che ospita alcuni stranieri. Una di questi, una giovane donna, era uscita e aveva lasciato da solo il figlio di 3 anni che ad un certo punto, forse spaventato perchè non vedeva più la madre, ha iniziato a piangere.

Le urla hanno attirato l’attenzione dei vicini che, a loro volta, hanno contattato uno dei dipendenti della struttura di accoglienza per stranieri. Poi la telefonata al 113 che ha attivato la macchina dei soccorsi inviando una volante sul posto. I poliziotti, quando hanno capito la gravità della situazione che aveva messo in allarme anche i residenti della zona, secondo una prima ricostruzione dei fatti hanno sfondato la porta d’ingresso dell’appartamento in cui la donna abita e hanno trovato il piccolo, che ha 3 anni, da solo in condizioni igieniche precarie.

Dunque sono stati allertati i Servizi sociali del Comune di Campobasso e il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, oltre che un laboratorio analisi del capoluogo per sottoporre il piccolo ad un test sierologico per accertare che non avesse contratto il covid-19. Quando il tampone è risultato negativo, è stato possibile procedere ad affidare il bambino ad una casa di accoglienza di Campobasso.

Intanto la Squadra Volante, che ha informato di questa terribile storia anche la Procura dei Minori oltre che il Comune, sta indagando per accertare i motivi che hanno spinto la donna ad uscire di casa e a lasciare il figlio da solo: rischia una denuncia per abbandono di minore.