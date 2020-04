Era ai domiciliari ma se ne andava a spasso con auto rubata: 45enne arrestato

È finito in carcere il 45enne S.A., di Scafati (provincia di Salerno), fermato nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato di Polizia di Termoli durante i controlli per il contenimento della diffusione del virus da Covid–19, disposti dal Questore di Campobasso, Giancarlo Conticchio.

L’uomo è stato fermato in un comune bassomolisano mentre viaggiava a bordo di una Fiat 500, che a detta del 45enne campano era stata noleggiata in una agenzia della provincia di Napoli.

In realtà, le verifiche dei poliziotti hanno rivelato che l’auto era stata probabilmente rubata ed è stata sequestrata.

Quindi non solo l’uomo è stato multato perché si trovava in giro senza le dovute motivazioni, ma si è messo ancor di più nei guai perché gli agenti hanno scoperto che era sottoposto agli arresti domiciliari con permesso di uscire ma non aveva con sé la carta precettiva, come previsto dal provvedimento del Giudice, che avrebbe dovuto esibire ai controlli di Polizia.

Dopo aver scoperto il furto, gli agenti lo hanno denunciato per il reato di ricettazione e per l’inosservanza del provvedimento del Giudice.

I fatti sono stati segnalati al Tribunale di Sorveglianza e il Giudice ha disposto la revoca della misura alternativa dei domiciliari e l’immediata carcerazione del campano, immediatamente trasferito nella Casa Circondariale di Larino.