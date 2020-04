Uno dei timori maggiori delle Istituzioni era che in occasione del 25-26 aprile, ma anche in vista del 1° Maggio, si verificassero fughe pericolose dalle città in violazione alla normativa anticovid.

Dunque anche in provincia di Campobasso il questore Giancarlo Conticchio ha organizzato un dispositivo di controllo interforze per evitare che accadano incidenti di questo genere, che oltre a vanificare gli sforzi finora compiuti per frenare e contenere il contagio potessero creare situazioni di disordine.

Da questa mattina è in azione la Polizia di Stato in collaborazione con la Capitaneria di porto su Termoli, la Guardia di Finanza, i Carabinieri e la Polizia Municipale. Posti di controllo sono stati organizzati in diversi punti della provincia. In volo anche un elicottero del reparto di Napoli che sorvolerà l’intero territorio della provincia di Campobasso in particolare sulle strade di campagna, dove potrebbero verificarsi delle gite fuori porta. In ausilio ai colleghi della polizia di Campobasso anche quelli del reparto di Bari.

Tuttavia le strade provinciali sono semideserte, il commissario Michele Giglio ha infatti confermato che al momento c’è “grande disciplina e rispetto delle indicazioni” che sono state comunicate nei giorni scorsi per evitare che quella dannata curva dei contagi torni a crescere. Le stesse misure saranno adottate anche per la giornata di domani è in occasione del Primo Maggio. Ma ribadisce ancora il commissario Giglio “controlli saranno effettuati con uguale scrupolo e meticolosità anche durante le giornate ordinarie”.