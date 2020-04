Elicottero militare sorvola Campobasso: esercitazioni e controllo del territorio

Un elicottero militare questa mattina, 30 aprile, ha sorvolato Campobasso. Si tratta di un velivolo che sarebbe partito dalla Puglia per una destinazione sconosciuta e che ha durante il tragitto scelto di volare anche sulla città capoluogo. Si tratterebbe con molta probabilità di esercitazioni militari. Ma non si sa il motivo per cui si sia deciso di virare anche sul Molise.

Non è escluso che abbiano associato alla missione di competenza anche operazioni di controllo per accertare la presenza di auto e persone sul territorio visto che l’elicottero è passato sulla città a bassa quota, arrivando – a detta di alcuni testimoni – molto vicino ai tetti dei palazzi. Come si vede anche nel video.

Un elicottero di colore scuro, che quindi non è passato inosservato ai più, dal centro cittadino al Castello Monforte fino alla zona industriale e alle periferie.

Controlli del territorio dunque ferrei e ancora molto presenti. L’elicottero si è poi spostato verso la costa, sorvolando Termoli e le le zone limitrofe.