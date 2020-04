Due positivi al centro di accoglienza: “Rispettate le norme, contagiati in isolamento”

Il centro di accoglienza ‘Il Geco’ di Isernia ha voluto fare alcune precisazioni riguardo le due positività da covid-19 riscontrate nel Cas pentro.

“A seguito di tamponi effettuati dalla Asrem nella giornata di venerdì 24 aprile, nell’ambito di un monitoraggio più generalizzato che riguarda tutte le strutture socio sanitarie e di accoglienza presenti sul territorio Regionale, sono risultati positivi un operatore e un ospite del Centro di Accoglienza Il Geco di Isernia.

Si precisa che i due soggetti sono, al momento, totalmente asintomatici e, quasi certamente, non si tratta di un cluster interno. Tutti gli altri operatori e ospiti della struttura, infatti, sono risultati negativi al test. I due positivi al test sono stati isolati in un apposito appartamento già predisposto per tale evenienza”.

Il Geco di Isernia rende noto inoltre di aver “adottato, sin dall’inizio della epidemia, tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa, di seguito specificate: si è provveduto ad informare tutti gli operatori e i migranti ospiti della struttura sulla normativa vigente in materia di prevenzione della diffusione del virus Covid-19, sulle distanze interpersonali da tenere, sulle misure igienico-sanitarie da rispettare (anche attraverso un apposito incontro con il medico del Centro e l’apposizione in tutti gli spazi di materiale informativo in più lingue);

si è provveduto a dotare, con più distribuzioni, tutti gli operatori e i migranti ospiti della struttura di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso e gel disinfettante); si provvede, giornalmente, alla misurazione della temperatura corporea (con apposito termometro laser) e, ove necessario, alla misurazione della saturazione di ossigeno (con apposito saturimetro); la distribuzione dei pasti è stata organizzata in modo tale da mantenere le distanze interpersonali previste ed evitare assembramenti; si è provveduto ad informare i migranti ospiti della struttura circa le limitazioni relative agli spostamenti (invitandoli a non uscire dalla struttura, se non per comprovate esigenze primarie non rinviabili e, comunque, nel rispetto del DPCM 8 marzo 2020 e delle ulteriori disposizioni nazionali e locali); si è proceduto, con regolarità, alla igienizzazione di tutti gli ambienti del Centro (pavimenti, porte, finestre, maniglie, passamano scale, superfici), con specifici prodotti igienizzanti acquistati appositamente; all’interno della struttura sono stati distanziati i letti degli ospiti e individuati spazi (uno specifico appartamento con camere singole e bagni dedicati) per assicurare la eventuale permanenza domiciliare di chi dovesse manifestare sintomi da Covid-19 o risultare positivo al virus”.

Il Cas comunica, infine, che “la gestione del Centro risulta, al momento, totalmente sotto controllo. Non risultano esserci problemi organizzativi nel poter assicurare tutti i servizi. Il Centro di Accoglienza Il Geco di Isernia seguirà tutte disposizioni della Asrem e di tutte le autorità competenti. Gli organi di informazione e la cittadinanza saranno puntualmente informati su ogni eventuale sviluppo della situazione”.