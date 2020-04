2 NUOVI CASI POSITIVI, I CONTAGI ARRIVANO A QUOTA 235

Sale, anche se di poco, il numero dei contagiati da coronavirus in Molise. Nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile, il primo aggiornamento parziale porta a 235 i casi positivi riscontrati dall’inizio dell’epidemia, quindi 2 in più rispetto a ieri sera.

Sono stati processati altri 42 tamponi che portano a 2139 i test effettuati. Secondo quanto riferito dal direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, in collegamento Skype con Buongiorno Regione su RaiTre, il numero delle persone ricoverate in Malattie Infettive è di 22, mentre 4 sono i pazienti in Terapia Intensiva.

La buona notizia è che sale anche il numero dei guariti, cioè pazienti negativi anche ai due tamponi consecutivi effettuati dopo la guarigione: adesso sono 14. I pazienti clinicamente guariti sono 22.

GUGLIONESI, SINDACO SCRIVE AI CITTADINI. PROSEGUE CONSEGNA MASCHERINE

Nelle scorse ore il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti ha scritto una lettera ai concittadini per rassicurarli. Ha fatto sapere inoltre che verranno consegnate le mascherine a tutti.

“Stiamo vivendo giornate molto complesse; tuttavia, non è certo questo il momento di perdersi d’animo, al contrario, è adesso l’ora in cui tutta la Comunità guglionesana deve mostrarsi unita e compatta per saper reagire con razionalità e buon senso.

Come Sindaco, desidero esprimere a tutti i miei concittadini la mia più completa solidarietà e disponibilità!

Il momento non è certo semplice, ma sono sicuro che il senso civico e il senso di responsabilità, che ha sempre caratterizzato la nostra Comunità, non verranno a mancare da parte di nessuno.

Posso dirvi che sono orgoglioso di come Vi state comportando e sono certo che continuerete ad avere un atteggiamento responsabile, senza cedere alla paura” scrive Bellotti.

“In questi giorni – prosegue – continueremo a consegnare a tutte le famiglie le mascherine, sia quelle artigianali, che quelle cosiddette chirurgiche, sempre attraverso l’encomiabile aiuto da parte dei volontari della locale Protezione Civile.



Mi sembrava questo un gesto importante per dimostrare, innanzitutto, la nostra vicinanza ai Guglionesani e far capire loro che non sono soli.

Prego tutti i cittadini di non sottovalutare la grave situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Vi prego di continuare ad essere disciplinati. Uscite solo per delle reali ed indispensabili esigenze.

Solo assumendo questi comportamenti, riusciremo a sconfiggere il COVID-19 e a uscire dall’emergenza, che è soprattutto sanitaria, ma è anche economica e sociale.

Un invito che rivolgo in particolare ai giovani. La vostra vita, ma anche quella dei vostri genitori e dei vostri nonni, può dipendere dal vostro comportamento. Non dimenticatelo mai”.

LA GIORNATA DI GIOVEDI’ 8 APRILE

La giornata di ieri era stata caratterizzata da un nuovo rialzo nel numero dei casi positivi di covid-19. Dopo tre giorni in cui c’erano state solo 2 nuove positività, solo ieri ne sono state riscontrate 9. In quasi tutti i casi si tratta di cluster conosciuti, quindi pazienti che erano già sotto osservazione. Una delle novità è la positività di tre dipendenti dell’istituto geriatrico ‘Villa Maria’ di Campobasso, che però era già chiuso al pubblico e riaprirà martedì.

Da segnalare che a Larino il figlio dell’unico caso finora positivo è stato sorpreso a fare la spesa all’Eurospin nonostante fosse in regime di isolamento domiciliare. E’ stato denunciato, mentre il negozio ha dovuto chiudere ieri per sanificazione per poter riaprire oggi.

Intanto Campomarino si è unito alla lista dei paesi che hanno emanato una ordinanza per l’uso delle mascherine, ma la confusione che si sta creando fra i vari provvedimenti potrebbe spingere il governatore Donato Toma a una ordinanza regionale. Sul tema, ha chiesto un consulto al Comitato scientifico.

seguono aggiornamenti