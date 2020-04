Dottoressa positiva dopo visita ai vecchietti portati al Vietri. Si attende tampone su operatore 118

Dopo una iniziale – e anche comprensibile – confusione, si chiarisce il caso di positività al Covid19 di Larino, il quarto che la cittadina frentana registra dopo la coppia di anziani e l’operatrice sanitaria in servizio di Abruzzo che sta trascorrendo a Larino l’isolamento domiciliare sotto sorveglianza Asrem. La persone colpita da Nuovo Coronavirus non è l’operatore del 118 (che è ancora in attesa di conoscere il risultato sul prelievo orofaringeo) bensì una dottoressa che opera nella residenza sanitaria assistenziale della Casa della Salute di Larino. La donna avrebbe contratto il virus dopo una visita medica agli anziani portati al Vietri di Larino dalla casa di riposo di Cercemaggiore.

Era venerdì 3 aprile, e quel giorno sei ospiti della casa di riposo di Cercemaggiore erano stati trasferiti al Vietri di Larino per decisione Asrem. Erano stati sottoposti a tampone una settimana prima ed erano risultati negativi. Ma nel frattempo 5 di loro hanno contratto l’infezione, come si è appreso dal secondo tampone, effettuato sabato 4 aprile, i cui risultati sono arrivati domenica mattina.

Quando la dottoressa in questione ha fatto loro visita, anche perché non c’erano altri medici disponibili e gli anziani avevano bisogno di essere controllati, nessuno era ancora a conoscenza del fatto che 5 pazienti (successivamente traferiti al Ss. Rosario di Venafro con gli ospiti della residenza per anziani di Agnone) fossero positivi. Malgrado questo sono state utilizzate le misure richieste, come l’uso della mascherina. Ma i medici, si sa, sono la categoria a maggior rischio contagio perché nel loro caso la regola del distanziamento sociale non può valere. Per visitare un paziente sono costretti ad avvicinarsi, e non sempre la carica virale del virus si ferma sulla barriera creata dai dispositivi di protezione individuale. E’ accaduto in centinaia e centinaia di casi italiani (le cronache raccontano che medici e infermieri sono purtroppo, loro malgrado, i più colpiti) ed è accaduto probabilmente anche quel venerdì al Vietri di Larino, quando la dottoressa della rsa con grandissima umanità e coerentemente con la vocazione più autentica del medico ha visitato i pazienti arrivati da Cercemaggiore.

La donna, con coscienza, non ha più fatto rientro nella Residenza anziani e si è posta in isolamento nell’attesa dei risultati del tampone, che sono arrivati la mattina di domenica. Appena le è stato comunicato il riscontro del test si è immediatamente posta in isolamento precauzionale, evitando contatti all’interno e all’esterno della struttura. Ora il tampone ha confermato che anche lei ha il virus della Sars Covid. Alcuni giorni fa ha accusato sintomi lieti, ora si trova a casa in isolamento sorvegliato da Asrem.

Si conoscerà invece nelle prossime ore l’esito del test molecolare sull’operatore del 118, sempre di Larino, che è entrato in contatto con una collega positiva al virus.

Intanto prosegue l’inchiesta della Procura della Repubblica di Larino sul trasferimento degli anziani dalla casa di riposo di Cercemaggiore al Vietri di Larino. Chi, come e perché ha deciso di portare i 6 anziani al Vietri prima che effettuassero un secondo tampone? Sono state garantite le misure di sicurezza e tutelata l’incolumità di operatori, personale e degli stessi pazienti?

Queste le domande alle quali cercherà di rispondere il Procuratore capo Isabella Ginefra, che sta procedendo per omissione in atti d’ufficio e altre ipotesi di reato.