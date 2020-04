Dormitorio provvisorio alla ‘Schweitzer’, allestiti due letti per donne

Due posti letto che potranno diventare cinque per donne che non hanno un posto dove stare. Aumenta quindi la capacità di accoglienza del dormitorio provvisorio realizzato dal Comune e dalla Protezione civile all’interno della scuola ‘Schweitzer’ di Termoli.

Continua infatti il lavoro del Coc (Centro Operativo Comunale) per cercare di soddisfare tutte le esigenze di coloro che si trovano in città e che non hanno un alloggio dove trascorrere le giornate e la notte in questo periodo di emergenza e contrasto al diffondersi del Coronavirus-Covid19.

Dopo aver ultimato e già aperto da diversi giorni l’area dormitorio per gli uomini, in mattinata si è provveduto in un’altra zona della scuola Schweitzer, in via Perrotta, ad allestire un dormitorio anche per le donne.

Al momento ci sono due posti disponibili che saranno portati fino a cinque nelle prossime ore. In base alle esigenze si cercherà in seguito di provvedere a sistemare altri letti.