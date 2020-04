Dopo la tregua torna a salire di poco il contagio. Oggi +4 su oltre 100 tamponi in più. I ricoverati restano invariati

LA SITUAZIONE IN MOLISE AL 14 APRILE: 4 NUOVI CASI MA STESSI CLUSTER

Tre nuovi casi a Campobasso città e uno a Isernia. I 4 contagi rilevati nelle ultime 24 ore, con i 105 tamponi processati, fotografano cluster invariati in Molise, dove i comuni con almeno un contagio sono 37. Il capoluogo di regione arriva a 83 casi e la città pentra passa da 7 a 8. Nessuno dei quattro trovati positivi al tampone orofaringeo ha avuto finora bisogno di cure ospedaliere. Secondo quanto riferito da fonti Asrem si tratta di persone che avevano avuto contatti diretti e ravvicinati con pazienti già positivi al covid-19. Il Governatore Toma, ai microfoni di Telemolise, ha parlato di “crescita regressiva”.

LA NUOVA MAPPA DEL CONTAGIO: 3 NUOVI CASI NEL CAPOLUOGO E 1 A ISERNIA

CAMPOBASSO 83 – CERCEMAGGIORE 27 – TERMOLI 27 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – BELMONTE DEL SANNIO 14 – AGNONE 9 – ISERNIA 8 – RICCIA 7 – BARANELLO 7 – POZZILLI 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – POGGIO SANNITA 4 – MONTAGANO 3 – FERRAZZANO 3 – LARINO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – PETACCIATO 2 – CAMPOLIETO 2 – CASTELPETROSO 2 – ROCCAMANDOLFI 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – VINCHIATURO 1

3 NUOVI CASI A CAMPOBASSO, MA SONO LEGATI A CLUSTER GIà NOTI

NUMERO TAMPONI TORNA A SALIRE DOPO TREGUA PASQUALE, 4 NUOVI POSITIVI

Sono 105 i tamponi processati nella giornata di oggi dal laboratorio dell’ospedale Cardarelli. Il numero dei positivi al Covid aumenta di 4, di cui tre residenti nella provincia di Campobasso e uno in quella di Isernia. Un dato incoraggiante rafforzato dal fatto che i cluster di collegamento sono quelli già noti. Non si sono pertanto sviluppati, almeno secondo quanto accertato, nuovi focolai in Molise, regione dove il numero complessivo dei malati con infezione da nuovo coronavirus si attesta sui 261.

Il numero dei tamponi processati è 2591 aggiornato alle ore 18 del 14 aprile. Nella terapia intensiva del Cardarelli, l’unico reparto al momento utilizzato per trattare i pazienti che hanno bisogno di ossigeno affetti da Covid-19, sono quattro i ricoverati, tre della provincia di Campobasso e uno di quella di Isernia. Aumenta il numero dei pazienti in isolamento domiciliare, che arriva a 201.

Un segnale che pur registrando un incremento numerico testimonia il risvolto positivo, cioè la mancanza di ospedalizzazione per sintomatologie che si possono tenere a bada all’interno del proprio domicilio con una terapia concordata dall’Ufficio Igiene e Salute del territorio.

Questo il nuovo bollettino della Asrem delle ore 18:

– 2591 tamponi processati di cui 2330 negativi

– 261 sono i tamponi positivi: 194 nella provincia di Campobasso, 51 in quella di Isernia e 16 di persone di fuori regione

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 23: di questi 19 sono in Malattie Infettive (13 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di fuori regione), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

– Sono 201 i pazienti in isolamento domiciliare (174) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (27)

– 15 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (12 della provincia di Campobasso e 3 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 15 i pazienti deceduti con Coronavirus (12 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

– 366 i soggetti in isolamento e 8 quelli in sorveglianza

I GRAFICI DI FABIO CASERIO CON I DATI DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLE ORE 17

La Protezione Civile Nazionale nel suo bollettino quotidiano rileva per il Molise (e la Basilicata) 0 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Per approfondire visita la pagina fb Emergenza Corona Virus Molise – Informazioni , Dati e Statistiche

Foto 3 di 3





CIRCA 100 TAMPONI IN CORSO AL LABORATORIO DEL CARDARELLI. ANZIANI PRINCIPALE TARGET

Sono circa 100 i tamponi che si stanno processando in queste ore, dopo la tregua di Pasqua e Pasquetta, giorni nei quali i tamponi censiti nel laboratorio analisi del Cardarelli sono stati solo 14. Probabile pertanto che questa sera, con il bollettino delle ore 18 fornito da Asrem e Regione Molise, la situazione possa cambiare. Al momento il numero dei contagiati accertati in Molise sulla base di prelievi orofaringei è fermo a 257. Gli oltre 100 tamponi al vaglio del laboratorio di biologia molecolare riguardano soprattutto persone anziane, target privilegiato secondo il direttore Asrem Oreste Florenzano, “in questo momento in cui è importante monitorare le fette di popolazione più a rischio”. E per fare questo, oltre ai tamponi molecolari (in numero di un centinaio al giorno) si interverrà anche con i test sierologici, che serviranno come una sorta di screening propedeutico specie in quelle comunità ristrette da monitorare attentamente (come appunto le case di riposo).

I contagi sono sì aumentati nei giorni scorsi, ma non in maniera esponenziale, e la buona notizia è che comincia a registrarsi anche in Molise un calo della cosiddetta ospedalizzazione, ovvero la necessità di ricorrere alle cure sanitarie in ospedale per infezione da nuovo coronavirus. I pazienti isolati a domicilio in tutto il territorio molisano sono circa 197, un numero controbilanciato dai ricoveri che sono scesi a 19 nel reparto di Malattie Infettive con le dimissioni di altri due pazienti. Sono al momento 27 i cittadini molisani risultati negativi al tampone di verifica E in attesa del secondo tampone, quello che conferma l’avvenuta guarigione.

SITUAZIONE TAMPONI E POSITIVI FERMA, MA CALANO I RICOVERATI

La situazione tamponi e positivi al Covid è praticamente cristallizzata da due giorni, e la ragione è che i laboratori si sono fermati per le festività. Sono sempre 257 i positivi e i tamponi eseguiti sono fermi a quota 2486. Migliora ancora la situazione al Cardarelli: per un paio di degenti del reparto di Malattie Infettive è stata disposta la dimissione e continueranno il decorso della malattia a casa.

Questo il nuovo bollettino della Asrem di oggi alle ore 11:

– 2486 tamponi processati di cui 2229 negativi

– 257 sono i tamponi positivi: 191 nella provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 16 di persone di fuori regione

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 23: di questi 19 sono in Malattie Infettive (13 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di fuori regione), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

– Sono 197 i pazienti in isolamento domiciliare (170) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (27)

– 15 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (12 della provincia di Campobasso e 3 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 15 i pazienti deceduti con Coronavirus (12 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

ZERO TAMPONI FATTI, PROBLEMA COMUNE A MEZZA ITALIA. NEI FESTIVI LABORATORI CHIUSI

Non ci sono nuovi contagi. Sembra positivo, in realtà no. Semplicemente perché non ci sono nuovi test effettuati. Il che sorprende fino a un certo punto, dato che il Molise non fa certo eccezione rispetto al resto d’Italia, dove purtroppo molti laboratori che analizzano i tamponi del Covid-19 nei giorni festivi non lavorano. Ecco spiegati i soli 12 test processati e inseriti nell’ormai nota tabella che due volte al giorno l’Asrem pubblica. Ed ecco spiegato perché alle 11 di stamane il dato è ancora identico a quello di ieri.

Questo spiega anche il perché i dati forniti dalla Protezione civile sono spesso oscillanti, con numeri al ribasso all’inizio della settimana, quando appunto ci sono pochi tamponi effettuati alla domenica, e di conseguenza meno contagiati, per poi vedere un rialzo durante la settimana.

È purtroppo una delle tante falle del sistema di analisi dei contagi che stanno emergendo a livello nazionale in queste settimane, senza che le istituzioni ne diano una spiegazione limpida.

AL VIA LE USCA, UNITÀ DI MEDICI SPECIALIZZATI PER IL MONITORAGGIO DEI PAZIENTI ISOLATI A DOMICILIO