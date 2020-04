ORE 14 – ANZIANI DEL RESIDENCE DI AGNONE SENZA ASSISTENZA

Anziani di Agnone rischiano di essere abbandonati a se stessi. Gli ospiti della residenza Tavola Osca, una ventina trovati positivi al Covid, non hanno al momento una assistenza adeguata. Gli operatori della ditta che gestisce la struttura, e fa capo all’imprenditore Esterino Policella, non garantiscono il servizio. Alcuni di loro sono positivi (e in isolamento domiciliare), altri hanno evidenziato l’impossibilità di continuare a lavorare stante il rischio di contagio. La Asrem ammette grande criticità e sta cercando di risolvere il problema contrattualizzando operatori Oss (che sono operatori ospedalieri) da dislocare presso la struttura altomolisana.

ore 12.30 – ANZIANO DI CERCEMAGGIORE TREDICESIMA VITTIMA

ORE 12.15 – EMERGENZA AL VIETRI DI LARINO: 5 DEI 6 ANZIANI TRASFERITI DA CERCEMAGGIORE SONO POSITIVI AL VIRUS

ORE 12 – SI REGISTRA UN ALTRO DECESSO IN OSPEDALE: 13 FINORA LE VITTIME DEL COVID IN MOLISE

A poche ore dalla morte di un anziano di Campobasso per infezione da coronavirus, un altro decesso all’ospedale Cardarelli. Si tratta di uno degli anziani della casa di riposo di Cercemaggiore: è il terzo a perdere la vita con infezione da nuovo coronavirus. La situazione è drammatica. Le vittime accertate in Molise fino a questo momento sono 13.

Questo il nuovo bollettino della Asrem:

• 1503 tamponi processati di cui 1287 negativi

• 216 sono i tamponi positivi: 164 nella provincia di Campobasso, 42 in quella di Isernia e 10 di persone di fuori regione

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 30: di questi 22 sono in Malattie Infettive (20 della provincia di Campobasso e 2 di quella di Isernia), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia) e 2 in Terapia Sub intensiva (altre regioni)

• Sono 162 i pazienti in isolamento domiciliare (144) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (18)

• 6 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (della provincia di Campobasso)

• 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

• 13 i pazienti deceduti con Coronavirus (11 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

Ore 11.15 – PROCESSATI 1503 TAMPONI, 216 POSITIVI

216 persone sono risultate positive al covid-19 al termine degli ultimi accertamenti sanitari. Sono 1503 i tamponi processati fino a questa mattina nel laboratorio analisi del Cardarelli. Uno dei nuovi casi registrati nella nostra regione riguardano la Gea Medica di Isernia: una delle dipendenti della struttura sanitaria, residente a Forli del Sannio, ha contratto il virus.

Invece finora sono tutti negativi i tamponi che sta processando il laboratorio molecolare relativi ai medici dell’ospedale Veneziale di Isernia, dove il caso di un dottore risultato positivo al coronavirus ha creato una emergenza ospedaliera.

Secondo le prime informazioni, i nuovi positivi sarebbero di Baranello, il comune che registra un primo caso collegato al vciesindaco e dipendente della Regione Molise, e Campobasso.

Ore 11- AUMENTANO LE VITTIME DEL COVID IN MOLISE

Muore un anziano ricoverato all’ospedale Cardarelli di Campobasso, e anche in questo caso la causa va attribuita all’infezione da covid-19. È la dodicesima vittima del nuovo coronavirus in Molise, una delle regioni che registra la più alta letalità apparente rispetto al numero dei positivi e dei tamponi effettuati. L’ultimo decesso avvenuto due giorni fa riguardava una anziana ultranovantenne di Cercemaggiore. In questo caso la vittima ha circa 80 anni.

