Ditta di Petacciato dona scarpe infortunistiche alla Protezione Civile

Un altro bel gesto di solidarietà in un momento particolarmente difficile per l’Italia intera e per il nostro Molise.

Nella giornata di ieri 20 aprile a Petacciato la ditta Ferretti Sas di Matteo Staniscia ha donato alla locale sezione della Protezione Civile delle scarpe antinfortunistiche. In particolare è stato donato un paio di scarpe per ogni volontario della Protezione civile.

Da parte dei volontari “un enorme grazie a Matteo Staniscia per il bel gesto in questo momento in cui abbiamo maggiormente bisogno” dichiara il presidente Giuliano Di Credico.