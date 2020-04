Da Petacciato a San Salvo in bici con la scusa di fare la spesa: multato, era recidivo

Multa da 600 euro e segnalazione all’autorità giudiziaria perché recidivo per un cittadino di Petacciato fermato ieri mattina dalla Polizia Locale di San Salvo.

L’uomo ha addirittura dichiarato di essersi spostato in bici per fare la spesa in un noto supermercato così come riportato sulla sua autocertificazione, ma chiaramente la scusa non è stata reputata plausibile dagli agenti della Municipale.

Lo ha riferito l’assessore alla Sicurezza del Comune di San Salvo, Fabio Raspa, nel dare conto dei controlli effettuati dalla Polizia Locale sansalvese.

Il ciclista si è beccato una doppia sanzione per un totale di 600 euro oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria in quanto recidivo a un controllo avvenuto a Termoli nei giorni scorsi.