Da Enzo e Luis, un regalo d’autore

di Antonio Andriani

Campobasso lacrima l’editore,

Enzo è scomparso, all’improvviso

che la morte fa così. Poi ascensore

al cielo ‘n direzione Paradiso.

Nel lift, poco dopo entra uno scrittore

e, presto, tra i due scocca l’empatia.

Nel salire concludono un progetto,

un instant book intriso di magia,

unica copia redatta di getto,

L’almanacco della Vita al Signore,

quando insieme a breve andranno al cospetto.

Andri160420 Parafrasi = la lirica è composta da undici versi endecasillabi col seguente schema metrico: AB-AB-AC-DC-DAD. In quanto al contenuto, è un modesto fiore letterario che porgo al padre di un mio amico di liceo, Gianni, il figlio di Enzo, l’editore con cui ho pubblicato un romanzo nel 2004. Sepùlveda è morto nello stesso giorno, ironia della sorte. Nell’ascensore che porta in cielo, i due s’incontrano e subito scatta la scintilla artistica, e devono pure sbrigarsi che il lift sale velocemente in direzione del Paradiso. Il più grande e riconosciuto lavoro editoriale di Enzo è stato L’almanacco del Molise, per nostro Signore ne hanno fatto qualcosa di similare, riguardante la vita. Anche il titolo è un endecasillabo, in rima con la lettera A.