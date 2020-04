Cyber security: come usare internet senza correre rischi

Con l’espressione “cyber security” si intende un’attività che ha l’obiettivo di prevenire e intervenire nel caso in cui si verifichino attacchi a informazioni o dati potenzialmente a rischio. In un’epoca nella quale siamo abituati ad essere sempre connessi, è chiaro che tale rischio non è da prendere sottogamba, considerate le conseguenze che un furto o una manomissione di dati sensibili possono comportare. Si tratta di un discorso che vede coinvolti non solo contesti aziendali come piccole e medie imprese, ma anche privati cittadini che, per un motivo o per un altro, si connettono a internet quotidianamente; vediamo quindi quali rischi bisogna evitare e come farlo nella pratica.

Boom di attacchi nel 2018, cresce la consapevolezza da parte degli utenti

Per avere un’idea chiara del peso che hanno gli attacchi informatici nella nostra quotidianità può essere utile analizzare alcuni dati di settore. Il Rapporto Clusit 2019, ad esempio, ha messo in evidenza un picco di attacchi avvenuto nel 2018, ritenuto il peggior anno di sempre da questo punto di vista: con un incremento del 37,7% rispetto all’anno precedente e una media di 129 attacchi al mese, il 2018 ha anche rappresentato il punto di svolta per la consapevolezza dell’importanza di questo aspetto da parte di imprenditori e privati.

A confermarlo sono i dati relativi agli investimenti dell’innovazione digitale, che presentano differenze abissali di anno in anno: basti pensare che quelli relativi alla cyber security nel 2017 occupavano il decimo posto in classifica, mentre attualmente rientrano fra le priorità in ambito aziendale, secondi solo agli investimenti sui big data e sulla business intelligence.

Consigli utili per non correre rischi

Come evitare i rischi associati agli attacchi informatici? Prima di tutto impostando sempre delle password complesse, evitando quindi quelle più banali o di ripetere sempre la stessa per ogni account. Attenzione anche allo spam: mai aprire messaggi o email contenenti link o allegati di dubbia provenienza, anche se il mittente è una persona della quale ci si fida. Bisogna poi avere alcune accortezze durante attività come lo shopping e il gioco online: in questi casi è consigliabile evitare di effettuare acquisti se si è connessi a una rete pubblica, come può essere quella di un centro commerciale, e fare una breve ricerca su Google per accertarsi del livello di affidabilità dell’e-commerce d’interesse. Nel caso del gioco (gambling in primis), è sempre bene verificare l’affidabilità del sito in questione, affidandosi esclusivamente a portali sicuri e dotati di licenza AAMS come 888, per fare un esempio.

Nel caso delle aziende, invece, è necessario fare attenzione all’origine dei software da installare, unitamente alle estensioni dei file compressi; in particolare, i formati dei quali diffidare sono ZIP, RAR, TAR, GZ, DOCM, XSLM e XLS. È importante anche tenere aggiornati i software che si utilizzano solitamente: le versioni più datate, infatti, sono anche quelle che risultano più vulnerabili agli attacchi. Infine, meglio evitare di accedere agli account aziendali da pc e altri dispositivi che non siano quelli aziendali, per scongiurare ogni pericolo relativo ai dati di dipendenti, collaboratori e clienti.