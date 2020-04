Cucciolo di maremmano abbandonato, sos da Montecilfone

Oggi 15 aprile in via Vincenzo Cuoco a Montecilfone, in prossimità di una curva pericolosa per il transito pedonale, è stato abbandonato un altro cucciolo di cane tipo Maremmano, una femmina di due mesi. Già 15 giorni fa c’era stato un abbandono analogo.

E’ stato allertato il corpo forestale dei carabinieri e successivamente il sindaco Giorgio Manes, quindi è stato incaricato il vigile urbano di controllare il cucciolo e provvedere alla microchippatura dello stesso con a seguire affido ad una struttura protetta e accreditata.

Il cucciolo è stato salvato appena in tempo dall’investimento da parte di un’auto in transito da un passante che ha poi segnalato la cosa alle autorità. Si attende che le stesse provvedano al più presto alla messa in sicurezza del cucciolo. È altresì necessario che si indaghi su chi con metodo sta abbandonando cuccioli di Maremmano in paese.

Chi fosse interessato può contattare questo numero: 39 329 414 8871.