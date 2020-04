Creare un racconto collettivo: ecco ‘Quanto conosci il Molise’

Martedì 14 aprile è iniziata la campagna di comunicazione istituzionale dal titolo ‘Quanto conosci il Molise’ realizzata dal Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per il Molise e dalla Direzione Regionale Musei Molise.

Lo scopo è quello di raccontare in pillole il patrimonio culturale presente nella regione, alternando le storie sui luoghi della cultura statali a quelle riguardanti i musei più piccoli ma altrettanto importanti e rappresentativi del territorio. Per raccontare al meglio, è stato creato uno storytelling che alterna i testi e gli approfondimenti visibili sui siti web delle due istituzioni a momenti più coinvolgenti come quelli presenti sui canali social della Direzione Regionale Musei Molise (facebook, instagram e twitter).

L’hashtag ufficiale della campagna è #quantoconosciilmolise e tutti sono invitati ad usarlo postando foto dei luoghi del Molise che amano di più. Possiamo creare insieme un racconto collettivo della nostra splendida regione.

Per saperne di più, visita i siti web www.molise.beniculturali.it, www.molise. musei.beniculturali.it e seguici su facebook, twitter e instagram.

Contatti: sr-mol@beniculturali.it pm-mol@beniculturali.it