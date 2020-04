Covid, si apre settimana decisiva per dichiarare in frenata i contagi. Numeri stabili: 281 positivi. Aumentano i guariti

GUARITO VICESINDACO BARANELLO

E’ tornato a casa, dichiarato ufficialmente guarito, il vicesindaco di Baranello che aveva contratto il Covid e si trovava ricoverato in Malattie Infettive.

Sono 21 le persone che hanno contratto l’infezione da Sars-Covid19 in Molise che dopo il secondo tampone di verifica sono state dichiarate ufficialmente guarite. 14 risiedono in provincia di Campobasso, 1 in provincia di Isernia e altre 6 fuori regione. Si tratta di un dato, ha dichiarato il Direttore generale Asrem, destinato a salire in breve tempo in considerazione del fatto che sono circa 40 i pazienti in attesa di uscire dalla fase del virus, ancora in isolamento domiciliare ma proiettate verso la completa guarigione.

La settimana si apre con una notizia positiva, che riguarda la guarigione di altre due persone: un campobassano e un medico del 118 in ambito di Termoli.

Nella terapia intensiva del Cardarelli – l’unica al momento attiva in Molise per emergenza Covid – sono rimasti solo due pazienti. Purtroppo ieri pomeriggio si è registrato un decesso di un 60enne ricoverato in Rianimazione. Un altro questa mattina è stato dimesso dall’Intensiva e trasferito a Malattie Infettive. Buone notizie dopo quelle drammatiche arrivate ieri, con il decesso di due persone a distanza di poche ore: una nonnina della casa di riposo di Cercemaggiore morta nell’ala Covid dell’ospedale di Venafro, dove era ricoverata, e un 60enne di Campomarino.

Alle ore 11 di lunedì 20 aprile non ci sono nuovi casi positivi sui 78 tamponi processati tra la notte e la mattinata odierna

Questo il nuovo bollettino della Asrem:

– 3683 tamponi processati di cui 3402 negativi

– 281 sono i tamponi positivi: 212 nella provincia di Campobasso, 51 in quella di Isernia e 18 di persone di fuori regione

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 23: di questi 21 sono in Malattie Infettive (15 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 1 di fuori regione), 2 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

– Sono 210 i pazienti in isolamento domiciliare (184) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (26)

– 23 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (16 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 6 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 18 i pazienti deceduti con Coronavirus (14 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

– 406 i soggetti in isolamento e 13 quelli in sorveglianza

LA MAPPA DEI CONTAGI COMUNE PER COMUNE: CASI IN 37 CENTRI MOLISANI

CAMPOBASSO 88 – TERMOLI 34 – CERCEMAGGIORE 28 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – BELMONTE DEL SANNIO 14 – AGNONE 9 – ISERNIA 7 – RICCIA 7 – BARANELLO 7 – POZZILLI 5 – POGGIO SANNITA 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – LARINO 4 – CAMPOLIETO 3 -MONTAGANO 3 – PETACCIATO 3 – FERRAZZANO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO – ROCCAMANDOLFI 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1