PROCESSATI ALTRI 40 TAMPONI: TUTTI NEGATIVI

Non ci sono nuovi casi di contagio dal covid-19 nella nostra regione: oggi pomeriggio – 26 aprile – sono stati processati 40 tamponi che hanno dato tutti esito negativo. Resta fermo dunque a 200 il numero delle persone risultate positive, così come sono immutati i ricoveri: 14. Tre pazienti sono nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, mentre in Terapia Intensiva è ricoverato attualmente un solo malato che ha contratto l’infezione.

IL BOLLETTINO DELLA ASREM DELLE ORE 18

200 i casi attualmente positivi

– 296 sono i tamponi positivi (223 nella provincia di Campobasso, 55 in quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 5374 i tamponi eseguiti di cui 5078 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 14: di questi 13 sono in Malattie Infettive (9 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia), 1 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Isernia)

– Sono 204 i pazienti in isolamento domiciliare (179) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (25)

– 50 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (37 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 8 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 21 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 379 i soggetti in isolamento e 12 quelli in sorveglianza

NUOVA MAPPA DEI CONTAGI: SCENDE A 31 IL NUMERO DEI COMUNI CON MALATI COVID

CAMPOBASSO 67 – TERMOLI 20 – CERCEMAGGIORE 17 – BELMONTE DEL SANNIO 13 – MONTENERO DI BISACCIA 4 – ISERNIA 8 – AGNONE 9 – BARANELLO 7 – RICCIA 6 – POZZILLI 3 – CAMPOCHIARO 3 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 2 – LARINO 2 – POGGIO SANNITA 5 – CAMPOLIETO 2 -MONTAGANO 2 – PETACCIATO 1 – FERRAZZANO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 1 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 1 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO 2 – SCAPOLI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1

I GRAFICI DI FABIO CASERIO SULLA SITUAZIONE CORONAVIRUS IN MOLISE

Per approfondire visita la pagina facebook Emergenza Corona Virus Molise – Informazioni , Dati e Statistiche

OBBLIGO DI MASCHERINE A ISERNIA

A Isernia sarà obbligatorio portare le mascherine fino al 3 maggio come prevedono le ordinanze del sindaco numero 57 e numero 58. Lo ricorda il Municipio in una nota per evidenziare che “è stato disposto che, fino al 3 maggio incluso, allo scopo di proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, tutti coloro che si trovino nel territorio del Comune di Isernia in un esercizio commerciale, in un ufficio aperto al pubblico o comunque in altro luogo chiuso diverso dall’abitazione privata, sono obbligati a tenere coperti naso e bocca, utilizzando, se disponibili, le apposite mascherine o, in mancanza, qualunque altro analogo dispositivo.

Si raccomanda ai responsabili dei luoghi ove vige l’obbligo (esercizi commerciali, uffici aperti al pubblico, altri luoghi chiusi diversi dall’abitazione privata) di esigere dagli utenti il rispetto delle ordinanze“. Altrimenti sarà possibile incappare in sanzioni.

CONTAGI FERMI A 200 IN MOLISE

Crescono ancora i contagiati da coronavirus in Molise, con 4 nuovi casi registrati solo in queste ore che portano a un totale di 296 il numero delle persone che hanno contratto il covid-19 da quanto è scoppiata l’epidemia nella nostra regione.

Fra i 4 nuovi casi – su 174 tamponi eseguiti – ci sono anche due persone, un operatore e un ospite di un centro di accoglienza migranti a Isernia. L’Asrem sta infatti sottoponendo a tampone gli ospiti delle case di riposo e dei centri di accoglienza. In quello pentro tutti gli altri testati sono negativi, mentre i due positivi sono asintomatici.

CENTRO DI ACCOGLIENZA: “CONTAGIATI IN ISOLAMENTO, NORME RISPETTATE”

Gli altri due nuovi positivi arrivano invece da cluster noti: uno da Campochiaro e l’altro da Campobasso. In questo caso la persona positiva è stata trasferita nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. I ricoverati sono 14, mentre i guariti salgono a quota 50. Gli attuali positivi sono 200.

IL BOLLETTINO DELLA ASREM DELLE ORE 11

200 i casi attualmente positivi

– 296 sono i tamponi positivi (223 nella provincia di Campobasso, 55 in quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 5334 i tamponi eseguiti di cui 5038 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 14: di questi 13 sono in Malattie Infettive (9 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia), 1 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Isernia)

– Sono 204 i pazienti in isolamento domiciliare (179) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (25)

– 50 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (37 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 8 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 21 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 374 i soggetti in isolamento e 12 quelli in sorveglianza

LA MAPPA DEI CONTAGI COMUNE PER COMUNE

CAMPOBASSO 92 – TERMOLI 38 – CERCEMAGGIORE 28 – BELMONTE DEL SANNIO 16 – MONTENERO DI BISACCIA 12 – ISERNIA 9 – AGNONE 9 – BARANELLO 8 – RICCIA 7 – POZZILLI 5 – CAMPOCHIARO 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – LARINO 4 – POGGIO SANNITA 4 – CAMPOLIETO 3 -MONTAGANO 3 – PETACCIATO 3 – FERRAZZANO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO – ROCCAMANDOLFI 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1

BOJANO, ATTIVATA ASSISTENZA DOMICILIARE AI PAZIENTI COVID

A Bojano sarà possibile assistere i pazienti covid a casa: è stata infatti attivata l’Unità speciale di continuità assistenziale.

A renderlo noto il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano con un post su Facebook: “E’ operativa la Usca, Unità speciale di continuità assistenziale, sede di Bojano, per la provincia di Campobasso con il compito di effettuare l’assistenza per la gestione domiciliare a sostegno di pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Un importante passo che sposta l’attenzione dall’ospedale al territorio ai fini della cura e della prevenzione del contagio Covid-19. Un grande in bocca al lupo a questi professionisti sanitari in prima linea insieme agli altri importanti attori del sistema sanitario territoriale”.