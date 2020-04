ORE 12.40 – 24 POSITIVI NELLA CASA DI RIPOSO DI AGNONE

24 positivi nella casa di riposo di Agnone, dove ieri sono stati effettuati tamponi a tutti gli ospiti ricoverati e agli operatori.

ORE 12.25 – IMPENNATA DI CONTAGI

Sono appena stati resi noti dall’azienda sanitaria regionale i risultati dei 97 tamponi processati nel Laboratorio Analisi dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Oggi, 4 aprile, si registra un’impennata di nuovi contagiati da covid-19, soprattutto in provincia di Isernia: 29 le persone positive in più rispetto ai 175 di ieri sera, 24 come detto sono della casa di riposo di Agnone.

Cinque casi appartengono a cluster in provincia di Campobasso (uno è l’amministratore di Baranello di cui avevamo scritto in tarda serata), 24 in provincia di Isernia dove sono stati eseguiti i test molecolari in una casa di riposo di Agnone. Per quanto riguarda le residenze dei nuovi contagiati sarebbero 10 di quella di Campobasso e 19 di quella di Isernia.

Questo il nuovo bollettino della Asrem:

• 1491 tamponi processati di cui 1287 negativi

• 204 sono i tamponi positivi: 154 nella provincia di Campobasso, 40 in quella di Isernia e 10 di persone di fuori regione

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 30: di questi 22 sono in Malattie Infettive (20 della provincia di Campobasso e 2 di quella di Isernia), 6 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 2 di Bergamo) e 2 in Terapia Sub intensiva (provincia di Campobasso)

• Sono 144 i pazienti in isolamento domiciliare (127) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (17)

• 6 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (della provincia di Campobasso)

• 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

• 11 i pazienti deceduti con Coronavirus (9 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

Seguono aggiornamenti