Covid e Piccole e Medie Imprese: serve liquidità con interventi a fondo perduto

La crisi che il Sistema Italia sta vivendo in queste ultime settimane è a dir poco allarmante!

Oltre alle preoccupanti criticità del Sistema Sanitario Nazionale – mai messo a dura prova come in questi ultimi due mesi – e allo stato di emergenza dovuto ai tragici effetti causati dal virus “SARS-CoV-2” (Coronavirus), non bisogna sottovalutare quello che accade a livello economico e sociale. Pur nella consapevolezza di dover coagulare tutti gli sforzi necessari per la tutela della salute pubblica, non possiamo certo dimenticare la sofferenza estrema di migliaia di imprenditori di ogni settore economico, costretti opportunamente alla “chiusura forzata” delle proprie attività per evitare il diffondersi della pandemia. In questo contesto così surreale, famiglie e imprese sono sul lastrico, considerando che i livelli di reddito e di sussistenza economica sono ormai pari a zero.

Il D.P.C.M. “CuraItalia” e il successivo Decreto “Liquidità” emanati a livello governativo – mirati a contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus anche sull’economia – sono solo un primo passo rispetto all’emergenza!

Le risorse messe in campo, infatti, benché importanti, non sono sufficienti a proteggere lavoratori e imprese se non ci saranno azioni adeguate alla gravità della situazione. I dati di Unioncamere e della CGIA di Mestre sono allarmanti: si rischia la chiusura e, dunque, la cessazione delle attività per circa il 25% delle imprese attive! I numeri parlano chiaro: – 30.000 imprese nel primo trimestre 2020!!!

Per arginare questo allarmante fenomeno, gli interventi – che spaziano dalla sospensione dei versamenti contributivi, al sostegno al credito tramite la garanzia del MedioCredito Centrale e agli ammortizzatori sociali – vanno indirizzati con maggiore incisività a favore del lavoro autonomo, delle attività di piccole dimensioni (artigianato, commercio, turismo, trasporti, ristorazione, cultura) che più di altre stanno subendo i colpi di questo blocco totale delle attività e degli incassi. Perciò, le risorse messe in campo fino ad oggi, appaiono sproporzionate rispetto all’enormità dei danni che lavoratori e famiglie stanno sopportando e che sono destinati a moltiplicarsi con effetti drammatici per i livelli produttivi e occupazionali. Perché anche quando ci sarà la fatidica “ripresa”, con il graduale riavvio delle singole attività, la situazione non sarà affatto semplice e sarà ancora più urgente ed incisiva la risposta che gli Enti preposti dovranno assicurare!

La situazione diviene ancor più aspra se pensiamo al Molise. I nostri piccoli territori, già depauperati di capitale umano e flagellati dalla congiuntura economica particolarmente sfavorevole, vivono un dramma ancor più avvilente! Le aziende dei maggiori comparti economici e produttivi della Regione, sono in totale apnea. Le nostre strutture organizzative – mai come ora – sono vicine a tutte le imprese e con esse soffrono una situazione difficilissima che merita urgenza e risposte adeguate della pubblica amministrazione, delle Istituzioni e del sistema bancario.

La misura messa in atto dalla Regione Molise attraverso la Finanziaria Regionale “FINMOLISE” – avente per oggetto l’EMERGENZA FINANZIARIA DEL SISTEMA PRODUTTIVO MOLISANO. ATTIVAZIONE “MICRO CREDITO COVID–19”, emanata con deliberazione n. 115 del 30.03.2020, attiva dal 16 Aprile 2020 e con termine di presentazione pratiche il giorno 23, è stata percepita dalle imprese come poco incisiva o comunque “fuori tempo” rispetto all’emergenza attuale.

In questo contesto di forte incertezza e di deficit economico e finanziario, c’è bisogno di un’iniezione di fiducia soprattutto a livello locale. Intervenire con misure di sostegno al reddito solo con operazioni di “microcredito” non è risolutivo.

C’è semmai l’esigenza di immettere sul mercato – ormai fermo e ingessato – nuova liquidità, quella che può consentire la “sopravvivenza”, quella che permette di pagare le scadenze, le utenze, gli assegni già scaduti, le Ri.ba. e approvvigionarsi dell’essenziale.

Parliamo dunque di interventi a fondo perduto , ora più che mai indispensabili se vogliamo mantenere attivi i parametri vitali del nostro sistema imprenditoriale. Semmai, la misura attuale, approvata dalla Regione Molise, può e deve rappresentare un’opportunità in più, una scelta per chi – essendo un’impresa più solida e strutturata – ha la capacità di assumere un nuovo impegno, benché di piccola entità, per onorare il credito messo a disposizione a tasso zero, senza costi aggiuntivi o garanzie di sorta. In un momento in cui tantissimi imprenditori hanno attivato la cosiddetta “moratoria” per sospendere le rate dei mutui in essere o gli affidamenti a BT, immettere sul mercato liquidità solo ed esclusivamente attraverso lo strumento del “microcredito” ci sembra un’azione poco calibrata. Riteniamo che, in questo momento così particolare, non sia una “medicina” adatta a questa “malattia” che ha colpito tutti i settori economici della nostra Regione! Anche l’intervento in garanzia dello Stato, considerato che trattasi di finanziamenti chirografari a tasso agevolato, sono comunque un impegno che l’azienda deve assumersi e che, certamente, rappresenta un aiuto nella fase di ripresa ma non in quella di criticità!

Dunque, non possiamo che considerare queste misure come l’eventuale ultima fase di interventi immediati e robusti che diano davvero liquidità e sostegno alle imprese; risorse distribuite velocemente a tutte le tipologie di imprese, per evitare che troppi imprenditori chiudano la saracinesca, o meglio non rialzino più quella che hanno già abbassato qualche settimana fa!

Le giuste disposizioni per evitare il contagio stanno comportando, purtroppo, un prezzo davvero alto da pagare per artigiani e commercianti! Dopo le prime settimane di blocco e di consumi quasi azzerati, già molti imprenditori sono in serie difficoltà e se la criticità si protrarrà ancora, si rischieranno fallimenti a catena di centinaia di imprese. Il rischio che il tessuto produttivo e quello dei servizi di questa Regione ne esca azzerato, è purtroppo reale!

Auspichiamo perciò un maggior dialogo tra le Istituzioni e l’avvio di una manovra strategica – così come annunciato dalla Regione nei giorni scorsi – che sia di stimolo e sostegno all’esigenza attuale! Che sia un’immediata “ azione straordinaria ” che mobiliti risorse e le faccia arrivare direttamente e velocemente alle imprese senza troppi adempimenti burocratici. Perché, ancora una volta – anche in questa fase di criticità – ha prevalso la burocrazia e non il buon senso, purtroppo! Mai come in questo momento, invece, è necessario che la Regione – e tutto il parterre delle Istituzioni locali – di fronte al dramma che coinvolge le comunità molisane, sappia costruire risposte veloci e di ampio respiro!

Siamo consapevoli che sarà un banco di prova difficile, l’unico però che può rafforzare la fiducia e il ruolo del sistema imprenditoriale!