Covid, applausi e commozione per il ritorno a Montenero della paziente 1 del Molise

ha fatto ritorno a Montenero di Bisaccia dopo oltre 50 giorni di ospedale, un lungo e sofferto percorso tra Malattie Infettive e Terapia Intensiva durante il quale si è temuto che potesse non farcela. Invece ce l’ha fatta, e soprattutto hanno avuto un risultato concreto i trattamenti selezionati dai dottori del Cardarelli per la donna, che ha avuto la meglio sull’infezione e oggi è tornata a casa.

Un momento particolarmente emozionante, consegnato alla memoria collettiva da un video che mostra la gioia della paziente, seppure ancora nascosta dagli indumenti di protezione personale, il suo sorriso commosso dietro la mascherina sul volto e sull’uscio dell’abitazione, addobbato con palloncini colorati mentre risuonano gli applausi dei concittadini affacciati e sui balconi, che lei saluta con la mano mentre gli operatori sanitari le forniscono il supporto di cui ha bisogno.

L.M., 60 anni, era stata ricoverata il 2 marzo scorso con i sintomi del Sars-Cov 2, contratto probabilmente durante il periodo di carnevale in una località della vicina Campania. Febbre e tosse, i sintomi principali, avevano subito spinto le autorità sanitarie a trasferirla in ambulanza nell’ospedale del capoluogo, hub Covid, e sottoporla a tampone che lo stesso giorno aveva dato esito positivo. E’ considerata la paziente n.1 del Molise, dove attualmente i casi di contagio sono circa 300 al netto dei decessi e dei guariti.

Il suo percorso terapeutico è stato lungo e sofferto, e quegli applausi che l’hanno accolta nella sua cittadina sono, oltre che per lei, per i medici del Cardarelli che l’hanno curata. Così quel video diventa non solo il simbolo di una “liberazione” auspicata, ma anche l’emblema della forza umana e professionale del territorio in materia di sanità.

“In questo giorno così importante nel quale la parola libertà assume una declinazione sicuramente inconsueta a causa del periodo eccezionale che stiamo vivendo – ha commentato il sindaco di Montenero Nicola Travaglini – voglio dare due informazioni importanti: la prima è che abbiamo ricevuto la notizia di una nuova paziente contagiata, che appartiene però ad un cluster familiare noto e che quindi non desta ulteriori preoccupazioni a livello territoriale; la seconda notizia, sicuramente più bella della precedente, è che la prima paziente montenerese ad essere contagiata dal Coronavirus è finalmente tornata a casa dopo un lungo periodo passato in Ospedale a Campobasso.

Formulo quindi a lei i più sinceri e affettuosi auguri per una definitiva ripresa nella tranquillità della propria abitazione, all’interno della quale potrà sicuramente riacquistare maggiore serenità grazie anche all’affetto della sua famiglia e di tutte le persone che la conoscono”.

“Le due notizie odierne – conclude il primo cittadino di Montenero – mi portano alla consueta riflessione sul tema di questa emergenza sanitaria mondiale: in un auspicabile rapido ritorno alla “normalità”, invito a non abbassare la guardia, a non abbassare la soglia di attenzione, perché basta un solo attimo e la vita può davvero essere stravolta”.