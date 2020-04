Crescono ancora i contagiati da coronavirus in Molise, con 4 nuovi casi registrati solo in queste ore che portano a un totale di 296 il numero delle persone che hanno contratto il covid-19 da quanto è scoppiata l’epidemia nella nostra regione.

Fra i 4 nuovi casi – su 174 tamponi eseguiti – ci sono anche due persone, un operatore e un ospite di un centro di accoglienza migranti a Isernia. L’Asrem sta infatti sottoponendo a tampone gli ospiti delle case di riposo e dei centri di accoglienza. In quello pentro tutti gli altri testati sono negativi, mentre i due positivi sono asintomatici.

CENTRO DI ACCOGLIENZA: “CONTAGIATI IN ISOLAMENTO, NORME RISPETTATE”

Gli altri due nuovi positivi arrivano invece da cluster noti: uno da Campochiaro e l’altro da Campobasso. In questo caso la persona positiva è stata trasferita nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. I ricoverati sono 14, mentre i guariti salgono a quota 50. Gli attuali positivi sono 200.

IL BOLLETTINO DELLA ASREM DELLE ORE 11

200 i casi attualmente positivi

– 296 sono i tamponi positivi (223 nella provincia di Campobasso, 55 in quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 5334 i tamponi eseguiti di cui 5038 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 14: di questi 13 sono in Malattie Infettive (9 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia), 1 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Isernia)

– Sono 204 i pazienti in isolamento domiciliare (179) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (25)

– 50 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (37 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 8 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 21 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 374 i soggetti in isolamento e 12 quelli in sorveglianza

LA MAPPA DEI CONTAGI COMUNE PER COMUNE

CAMPOBASSO 92 – TERMOLI 38 – CERCEMAGGIORE 28 – BELMONTE DEL SANNIO 16 – MONTENERO DI BISACCIA 12 – ISERNIA 9 – AGNONE 9 – BARANELLO 8 – RICCIA 7 – POZZILLI 5 – CAMPOCHIARO 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – LARINO 4 – POGGIO SANNITA 4 – CAMPOLIETO 3 -MONTAGANO 3 – PETACCIATO 3 – FERRAZZANO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO – ROCCAMANDOLFI 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1

BOJANO, ATTIVATA ASSISTENZA DOMICILIARE AI PAZIENTI COVID

A Bojano sarà possibile assistere i pazienti covid a casa: è stata infatti attivata l’Unità speciale di continuità assistenziale.

A renderlo noto il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano con un post su Facebook: “E’ operativa la Usca, Unità speciale di continuità assistenziale, sede di Bojano, per la provincia di Campobasso con il compito di effettuare l’assistenza per la gestione domiciliare a sostegno di pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Un importante passo che sposta l’attenzione dall’ospedale al territorio ai fini della cura e della prevenzione del contagio Covid-19. Un grande in bocca al lupo a questi professionisti sanitari in prima linea insieme agli altri importanti attori del sistema sanitario territoriale”.