Contributi per affitti e bollette, partita la raccolta delle domande

Da oggi alle 12 è partita la raccolta delle domande per ottenere il contributo di affitti e bollette. Ad annunciarlo è l’assessore comunale alle politiche sociali, Luca Praitano: “Sarà possibile grazie a una misura regionale, un finanziamento di circa 320mila euro, che potremo utilizzare appunto per dare contributi alle persone che hanno visto ridotta o sospesa la propria attività lavorativa a causa del coronavirus e si trovano in difficoltà con i pagamenti di utenze e affitti”.

Una misura che soddisferà diverse famiglie che si sono ritrovate in grave difficoltà a seguito della pandemia: “Cercheremo di soddisfare circa 5-600 famiglie. Ma chi non rientrerà in questa misura potrà essere servito dai servizi sociali: si faranno i dovuti accertamenti per elargire probabilmente altri contributi. È questa una ricognizione del Comune per velocizzare il più possibile il pagamento di questi contributi. Le somme saranno distribuite quando la Regione accrediterà il contributo nelle casse del Comune”.