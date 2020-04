Consegnati già 400 buoni spesa. “Stiamo valutando tutte le 1100 domande arrivate”

Nella diretta facebook serale, diventato in questa fase emergenziale appuntamento quasi fisso, il sindaco di Campobasso ha tracciato un primissimo bilancio sulle domande pervenute in Comune da parte delle famiglie bisognose di aiuti: “Innanzitutto dico grazie a chi ha donato sul conto corrente aperto dal Comune, siamo quasi a 13mila euro. Posso dire che sono arrivate 1100 domande e ne sono state lavorate 900 per altrettanti nuclei familiari. Sono 400 invece le famiglie che hanno già ricevuto i buoni spesa per un totale di circa 100mila euro – spiega Roberto Gravina -. L’importo totale è di 300mila euro ma siamo consapevoli che la fase emergenziale avrà ancora una durata e quindi dobbiamo stare attenti a dirottare le risorse soprattutto alle persone maggiormente in difficoltà e poi ampliare la platea sulla base delle risorse disponibili. Con questi numeri lo faremo quanto prima. Nell’arco di questa settimana lavoreremo tutte le domande per poi decidere come ampliare”.

Le risorse dedicate al commercio: “Confermo che si sta concludendo la fase di verifica da parte dei dirigenti di tutti i capitoli di bilancio che possono essere stornati per rimpinguare il fondo per riconoscere qualche risorsa anche alle attività commerciali. Una parte andrà a coprire il minore gettito che il Comune ha avuto in questa fase e lavoreremo a compensazione per riconoscere un aiuto e garantire la tenuta dei conti”.

Per quanto riguarda il fronte contagi in città, “le notizie che abbiamo sono buone per due motivi. In primo luogo perché si sta delineando il quadro delle persone contagiate, spesso in contatto con positivi e che quindi erano già in isolamento. Questo è importante perché ci dice come stiano funzionando le misure di restrizione sociale. Poi ci si sta assestando come numero di contagi anche per quanto riguarda l’ospedalizzazione che sta calando: è più facile, laddove ce ne fosse bisogno, garantire le giuste cure a chi dovesse avere problemi di respirazione. Dobbiamo proseguire su questa strada che ha un orizzonte temporale abbastanza delineato e quindi tutto lascia immaginare che da inizio maggio si potrà iniziare a riprendere in modo lento e graduale le attività”.