Comunità, motoclub e City Angels uniti nel dolore: “Ciao Luigi”

È un lutto che colpisce tante comunità quello che ha toccato nelle scorse ore Campomarino. La morte per coronavirus di Luigi Florio, 61enne dipendente di Molise Acque, volontario dell’associazione City Angels e grande appassionato di moto, lascia il segno fra coloro che lo conoscevano e che hanno voluto ricordarlo pubblicamente.

“Un giorno molto triste per Campomarino, l’intera cittadina si stringe alla famiglia Florio – si legge sulla pagina Facebook del Comune di Campomarino -. Aveva solo 60 anni Luigi e dopo una battaglia durata settimane purtroppo non ce l’ha fatta, lasciando in tutti noi un vuoto incolmabile.

Il Sindaco, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, esprime dolore e cordoglio, ricordando soprattutto il lodevole impegno di Luigi Florio nel mondo del volontariato e del sociale e la sua grande passione per le due ruote e la musica.

Un grande esempio per chi resta e una eredità importante che questa comunità avrà il dovere di conservare e onorare. Un abbraccio forte ai suoi cari”.

Al cordoglio si sono unite anche altre Amministrazioni comunali. “Siamo stati raggiunti dalla triste notizia della morte di Luigi Florio, dipendente dell’azienda Molise Acque, attivo nel volontariato e nell’associazionismo, ben conosciuto e molto ben voluto a Portocannone.

Partecipiamo al cordoglio della famiglia Florio e di tutta la comunità di Campomarino” ha scritto il sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci.

“Un’intera comunità, la nostra, attonita e incredula per la perdita di una grande persona – le parole di Paolo Cirulli, primo cittadino di Tavenna -. Un uomo pieno di vita, sempre disponibile e con l’estrema capacità di strappare un sorriso a tutti che ci ha lasciato troppo in fretta. Che la terra ti sia lieve. Il Sindaco Paolo Cirulli, l’Amministrazione Comunale e tutta la comunità di Tavenna, sono vicini al dolore della famiglia Florio per la perdita del caro Luigi Florio”.

Ma sui social non si contano le manifestazioni di vicinanza e dolore per la morte del 61enne. “Rimarrai sempre tra noi” le parole del Guglionesi Riders Motoclub con una foto di gruppo che ritrare decine di motoclicisti.

Luigi Florio era infatti presidente del Motoclub 71zero10 Spc Fast Rod e amava partecipare a motoraduni e uscite di gruppo sulle due ruote. Anche da parte degli iscritti omaggi e pubblici saluti a Walker, come amavano chiamare il loro presidente.

E poi c’è l’associazione di volontariato che rappresentava da tempo, i City Angels di Campomarino che l’hanno ricordato così: Al nostro amico Luigi,

Sei stato l’amico di tutti e un volontario modello, che ha fatto della sua vita , una matita nelle mani di Dio, con quelle stesse mani che hai offerto senza mai tirarti indietro, per portare aiuto, conforto, gioia , umanità , hai disegnato il capolavoro di Amore che lasci in dono a tutti noi.

Riposa in pace. I soci Antonella, Anna Maria, Teresa , Pina, Raffaella, Sara, Katia, Giuseppe, Lucia, Antonio , Antonietta”.