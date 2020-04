Colletorto, laurea in Ingegneria gestionale e assunzione in Barilla per Concetta Ferrante

Quando sei partita hai guardato negli occhi i tuoi genitori: in questo sguardo ricordi tanta consapevolezza che oggi fa battere più forte il cuore con un risultato che premia l’impegno, il sacrificio, il merito. Concetta Ferrante ha conseguito brillantemente la laurea magistrale in Ingegneria Gestionale all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Ha discusso a distanza, dalla sua casa di Parma a causa dell’emergenza coronavirus, la tesi dal titolo “Modelli per il Demand Forecasting Process: VMi Unit”, relatori prof. Francesco Lolli e dott. Elia Balugnani, correlatore esterno ing. Luca Ferrari. La soddisfazione più grande, oltre al voto di 110 e lode, è stata quella di essere assunta, un mese fa, in Barilla proprio nell’unità dove ha svolto il tirocinio. A Concetta congratulazioni di cuore dai genitori Giovanni e Maria, dalla sorella Carolina, dai nonni Fernando, Lina e Palmiere, dagli zii, dai parenti e da tutti gli amici. Siamo fieri di te!