Coldiretti di Ripabottoni, al via la consegna gratuita di mascherine ai soci

Mascherine a Ripabottoni: l’iniziativa possibile grazie all’impegno della Coldiretti. A comunicarlo su facebook è Onofrio Ciarla, rappresentante della locale sezione di Coldiretti. “Sono finalmente arrivate le mascherine con i relativi filtri ordinate 10 giorni fa.

In qualità di Presidente della Coldiretti locale ho deciso di utilizzare la somma ricavata dalla ‘Festa del Ringraziamento’ per l’acquisto di mascherine che, a partire da questo pomeriggio (ieri, ndr), saranno distribuite ai coltivatori diretti, ai tesserati e a quanti hanno contribuito e collaborato alla riuscita della Festa, fino ad esaurimento scorte. Un piccolo gesto per far sentire la mia vicinanza a tutti gli agricoltori che in questa emergenza epidemiologica non si sono mai fermati.

Da ieri 18 aprile dunque e nei prossimi giorni, verrà da lui personalmente effettuata la consegna delle mascherine protettive – a titolo gratuito – a tutti i soci della sezione di Ripabottoni.

Ciarla specifica che “verranno applicate tutte le regole precauzionali indette dall’emergenza Covid19 nella giornata della distribuzione presso i nuclei familiari (porta a porta anche nelle contrade e non solo all’interno del paese) e si dovrà tenere un comportamento adeguato al caso lasciando quindi sulla soglia quanto dovuto e suonando il campanello, verificando che venga ritirato il pacchetto”.

In caso di mancata risposta il pacchetto verrà ritirato e riportato presso la sezione Coldiretti.

Gli addetti alla consegna, e dunque lo stesso Ciarla, utilizzeranno una mascherina chirurgica e dei guanti monouso, nonché saranno forniti di adeguata dotazione di soluzione alcolica per la disinfezione delle mani.

La consegna dunque deve avvenire limitando al massimo le occasioni di contatto con i destinatari, e avverrà con le seguenti modalità e regole: consegna in prossimità del cancello o della porta di accesso; vietato l’accesso alle abitazioni o ai locali dei destinatari; vietato intrattenersi con i destinatari delle mascherine.