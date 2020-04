Città sconvolta per la morte di Enzo Cocca, migliaia di messaggi lo ricordano sui social

Si moltiplicano sulle bacheche dei social i messaggi di cordoglio per la famiglia Cocca. Campobasso non ha perso soltanto uno dei commercialisti più apprezzati ma ha perso soprattutto un figlio e un amico che in tanti conoscevano e apprezzavano. Professionista capace di farsi volere bene da tutti. Ma a contraddistinguerlo erano anche le sue molteplici attività e passioni che coltivava al di là della professione. Amante dello sport, in tanti lo ricordano anche in tenuta calcistica e alle prese con l’amato tennis.

Camillo Santilli, sindaco Pietracupa, scrive: “La triste notizia della scomparsa di Enzo Cocca ha sconvolto tutti, soprattutto coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le qualità umane e professionali. Un uomo di sport, un atleta di ottima costituzione fisica, tennista di buon livello, non ancora sessantenne, sconfitto da un avversario invisibile ma di una forza incredibile! A tutta la famiglia la vicinanza mia e della mia famiglia. Alla moglie Lucia e ai due figli un abbraccio forte da tutti gli amici del tennis”.

“Sono scioccato dalla notizia, come tutta la città – scrive Maurizio Cavaliere – . Enzo era un uomo da prendere come esempio. Generoso, affabile, padre e marito d’oro. Stakanovista sul lavoro, grande professionista. Proprio mentre le sue condizioni sembravano in leggero miglioramento, é arrivata questa batosta tremenda”.

“Mancherai a tutti quelli che ti hanno conosciuto. Questo virus con te é stato ancora più crudele, subdolo, infido. Non ci sono spiegazioni per questa perdita incolmabile. Un abbraccio grande a Lucia, Angelo, Giorgia, Concetta e al mio fraterno amico Fabio” .

Antonio Della Ventura scrive: “Al Pilla 4 anni insieme, sezione B. Buono d’animo ed il più in gamba della classe. I suoi voti , 8 e 9 in tutte le materie, a me spaventava. Ragazzo umile e sempre disponibile con i compagni, amato da tutta la classe. Mi spiace tantissimo”.

Incredulo l’avvocato Mariano Prencipe. Pierpaolo Nagni invece ha postato una foto con la squadra calcistica per la quale giocavano. Enzo Cocca lascia un vuoto importante per tutta la città.