Ciao Tonino Bussone: presidente, tecnico, primatista sui 3mila siepi. E amico di tutti

Se n’è andato nelle ore immediatamente successive alla festività di San Giorgio, patrono del capoluogo. Una vita intera dedicata al suo amore più grande: l’atletica leggera. Campobasso perde un punto di riferimento dello sport cittadino oltre che una figura conosciutissima. Ci ha lasciato Tonino Bussone. Il mitico Bussone. Lo scorso 31 dicembre aveva spento la sua ottantesima candelina.

Sempre in giro per il centro cittadino, sempre col suo passo svelto e l’immancabile tenuta sportiva. Tuta e scarpe da ginnastica, oltre che sudore, fatica, passione sviscerata per la regina degli sport, ne hanno contraddistinto l’esistenza. Difficile che un campobassano non lo conoscesse, almeno solo di nome e di fisionomia. Quante volte l’abbiamo scorto col suo berretto che indossava d’inverno, quante volte al campo Coni per gli allenamenti quotidiani. Pronto a lanciare baci da un marciapiede all’altro, con l’inconfondibile sorriso stampato sul viso. E quelle battute molto colorite in dialetto…

La città aveva tirato un sospiro di sollievo qualche settimana fa dopo aver appreso la notizia delle dimissioni dall’ospedale Cardarelli dove era stato ricoverato: aveva contratto l’infezione dal dannato virus. Sembrava che lo avesse sconfitto con la sua tempra forte, d’acciaio. Ma forse il covid era rimasto come un’ombra nel suo corpo, aveva indebolito forse irreparabilmente quel fisico non più giovane. Quindi dopo qualche giorno di tranquillità a casa, mentre la sua salute sembrava riprendersi, l‘improvviso peggioramento.

Lunedì scorso (20 aprile) era tornato nel presidio sanitario di contrada Tappino, aveva di nuovo bisogno dei medici che lo avevano salvato poco tempo prima. Il personale sanitario aveva deciso di sottoporlo ad accertamenti medici per escludere il coronavirus: Tonino è stato sottoposto due volte a tampone, per due volte il risultato è stato negativo. Ma i suoi polmoni erano diventati fragili e per complicanze, non dovute però a problemi cardiaci, alla fine si è spento. Per lui un’atroce beffa del destino.

Fondò la Polisportiva Molise nel 1961 assieme ad alcuni amici e da allora ne è rimasto cuore pulsante, ricoprendo diversi ruoli all’interno della società di atletica più longeva del Molise. Un buon atleta con all’attivo anche un titolo italiano conquistato nel 1962, specialità 3000 siepi. E’ stato tecnico federale nazionale per gli atleti di mezzo fondo e nel 2006 portò la fiaccola in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino.

Proprio la Molise gli dedica queste parole di affetto: “Stamattina Tonino Bussone ci ha lasciati. E’ un momento molto triste per tutta la comunità rossoblù. Se ne va l’uomo che, più di tutti, ha scritto la gloriosa storia di questa società. Una persona stupenda, con la battuta sempre pronta, capace di strapparti un sorriso in ogni momento. Ci lascia, però, in eredità la passione smisurata per l’Atletica Leggera, interpretata più come una “missione” che come una pura e semplice attività sportiva. Intere generazioni di ragazzi sono state allenate e “cresciute” da lui. Ci viene da pensare che l’unico modo per riempire questo senso di vuoto, che ci pervade in questo momento, sia quello di continuare l’opera che lui ha iniziato, ed alla quale ha dedicato tutta la vita… rendere grande la “sua” Polisportiva Molise! Ciao Tonino. I ragazzi, i tecnici, i dirigenti e gli amici tutti della Polisportiva Molise”.

Ha sempre vissuto assieme all’amata sorella Anita, entrambi non erano sposati. E a lei va il pensiero più grande in un momento difficile come questo.

Così lo ricorda il sindaco Roberto Gravina: “Tonino Bussone è stato un vero maestro di sport per tante generazioni di ragazze e ragazzi della nostra città. Un uomo che ha dedicato la sua vita alla crescita di tanti atleti. Il suo viscerale legame con Campobasso e con i suoi concittadini lo ha reso un punto di riferimento sempre onesto e leale non solo per gli sportivi e per gli amanti delle discipline atletiche, ma per un’intera comunità che senza ritrosie si riconosceva in lui e nel suo gioioso approccio alla vita. Tonino ha sempre mirato al sodo, interessato principalmente alla sostanza dei valori e degli insegnamenti che lo sport può trasmettere, riuscendo a rendere così, ogni suo rapporto personale con i suoi atleti, un atto di cura, di attenzione massima per la crescita umana e caratteriale di ognuno. La Polisportiva Molise è stata la sua casa che nel tempo gli ha sempre mostrato tutto il proprio amore e la propria riconoscenza, la stessa riconoscenza e lo stesso amore che in questo momento l’Amministrazione Comunale che rappresento e l’intera città di Campobasso sente di dovergli manifestare pubblicamente ricordandolo per ciò che ha fatto per lo sport e, soprattutto, per come lo ha fatto: con il sorriso, la passione e l’umanità”.

Non poteva mancare il messaggio del presidente del Coni, Guido Cavaliere, suo amico da sempre: “Questa mattina assieme alle tante notizie sul coronavirus ho appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Tonino Bussone. Una notizia che mi addolora profondamente e che priva tutti noi di un bene che ha rappresentato la parte buona di questa regione per tantissimi anni. Tonino ci mancherà, ma mancherà soprattutto a quei bambini e a quei giovani che sono cresciuti con lui e ai quali lui ha dedicato la sua vita. Ottimo atleta (ha vinto importanti titoli italiani), appassionato tecnico ma soprattutto trascinatore ed amico sincero. Agli inizi degli anni sessanta ho avuto il piacere di allenarlo e da allora si è cimentata fra noi un’amicizia che mi ha consentito di vivere con lui intensi momenti di sport in tante città italiane. La sincerità, l’umiltà e la schiettezza hanno connotato il suo rapporto con gli altri e ne hanno fatto un personaggio simpatico ed amato da tutti. Lo sport molisano e nazionale da oggi è più povero: ci mancherà lo sportivo ma soprattutto una persona affettuosa sincera e generosa. Custodirò con attenzione il notevole patrimonio tecnico e umano e ci lascia”.

Il pensiero delle Acli: “Lo sport molisano oggi perde uno dei suoi padri fondatori. Un animo buono, un punto di riferimento per tante generazioni di giovani e per tutta la comunità cittadina, esempio di educazione e attaccamento a quei valori che hanno fatto di Tonino Bussone una colonna portante. Oggi lo salutiamo per l’ultima volta con tutto l’affetto possibile, sempre con il sorriso, come a lui sarebbe piaciuto”.

Il cordoglio dell’Assostampa e dell’Unione Stampa Sportiva (Ussi): “Associazione della Stampa del Molise e Ussi ricordano con affetto e commozione Tonino Bussone, una vita dedicata all’atletica leggera e alla Polisportiva Molise. La sua competenza e il suo entusiasmo rimarranno per sempre patrimonio del mondo sportivo regionale”.

Queste le parole dalla Podistica Avis Campobasso: “Il Direttivo e i Soci-atleti della Podistica Avis Campobasso esprimo un grande sentimento di cordoglio e di fraterna amicizia per la perdita del carissimo e indimenticabile amico Tonino Bussone, persona sempre disponibile e pronto a mettersi al servizio della collettività. La sua vita sportiva con la Polisportiva Molise l’ha vissuta sempre con vero spirito altruistico, seguendo i suoi ragazzi con l’entusiasmo di chi crede e sa di poter dare un contributo alla loro crescita in ambito sportivo ma anche sociale. Di ciò gliene saremo sempre grati e lo ricorderemo con affetto e riconoscenza. Un esempio che non si spegne in questo triste giorno ma che continuerà ad arricchire la vita di tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di incrociarne il cammino su questa terra. Riposa in pace”.

La foto di Tonino Bussone con Sara Simeoni è tratta dal profilo facebook di Maurizio Cavaliere