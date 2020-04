“Ciao Fred”: canzoni dai balconi e bandiere dedicate al grande Bongusto

Il 6 aprile scorso il grande Fred Bongusto avrebbe compiuto 85 anni. Proprio per quella data il Comune di Campobasso aveva pensato a qualcosa di bello da organizzare che avrebbe coinvolto la cittadinanza. Poi questo maledetto virus ha rovinato tutti i piani e non se n’è fatto più nulla.

Ma qualcosina è stata comunque pensata e messa in pratica. Almeno da parte di qualche campobassano più ‘devoto’ al cantautore di via Marconi che ha portato sempre nel cuore la sua città, in un rapporto a tratti contrastato ma intenso, carico di amore reciproco. Ebbene, l’idea è stata lanciata dal giornalista Giuseppe Tabasso: perché non fare una sorta di flashmob nel giorno di Pasquetta, intorno alle 19, con canzoni a tutto volume di Fred?

L’invito è stato raccolta da diverse persone. Da via Monforte a via Lombardia per via Gramsci e via XXIV Maggio. ‘Una rotonda sul mare’ ha accompagnato il tramonto, mettendo i brividi addosso. Poi ‘Molise’, la dichiarazione d’amore per la sua terra, un misto di rammarico e serena fanciullezza vissuta tra i vicoli del centro storico. I balconi trasformati in piccoli palchi, inevitabile la vena malinconica. Ma orgogliosa.

Almeno un centinaio le persone che hanno risposto presente. C’è chi ha esposto una bandiera italiana scrivendoci su un sentito: “Ciao Fred”. Insomma, doveva essere una giornata storica, si è trasformata in un momento intimo, vissuto ognuno nella propria abitazione, ma con una voglia incredibile di cantare, fischiare, accompagnare, le note del nostro crooner dal balcone di casa.

Ci piace concludere con le parole de ‘Il nostro amor segreto’, che sembrano dipingere il rapporto con la sua Campobasso con l’abilità di un impressionista di fine ‘800: “Il nostro amor segreto, ma che segreto è? Lo vede anche un bambino che voglio bene a te, basta vedere come ti guardo per capire la verità…”.