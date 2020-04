Chi l’ha Visto?

di Alessio Toto

È arrivato in redazione un appello urgente: da questa mattina è scomparsa dal mondo la Solitudine, ha tutte le età, non ha con sè i documenti, portafoglio e cellulare, è uscita per andare a lavorare, ma lì nessuno l’ha vista, a casa ha lasciato un biglietto “Non cercatemi”. Continuano le ricerche per trovare la Violenza, a denunciare la sua sparizione è stata la figlia Gelosia, raramente è svanita dalla nostra natura, infatti era già capitato che si allontanasse per qualche giorno per poi ritornare, non ha con sè i farmaci per la sua terapia quotidiana.

Chiede il nostro aiuto Rancore, il quale non vede la sorella Vendetta dalla morte del padre Astio. Sta attraversando un periodo di difficoltà, dalla casa dove risiede mancano un borsone e dei vestiti. Alcuni concittadini l’hanno vista salire sul treno per Misericordia. Non dà più notizie di sè Egoismo. Ci troviamo a Carità, l’uomo era molto angosciato perchè da più di un mese non riusciva a trovare lavoro, ed era costretto a farsi aiutare economicamente da alcuni parenti. I familiari sono preoccupati perchè temono che abbia avuto un vuoto di memoria. Ingiustizia vive con il marito Sopruso e i due figli a Lealtà, dove per anni è stata docente di prepotenza. Già da tempo in pensione, il giorno della scomparsa, in seguito a una banale discussione, ha detto al marito che non l’avrebbe vista mai più, tuttavia si tratta di una prassi che adopera frequentemente. È andata via con la sua auto, una Fiat Equità di colore verde. Tradimento si è allontanato, dopo aver pranzato, dalla casa di riposo Fedeltà, le telecamere di videosorveglianza, nei pressi di una banca, lo riprendono mentre cammina a passo svelto.

Secondo una telefonata anonima, avrebbe architettato una fuga d’amore, ma al momento non ci sono riscontri. Non si esclude un depistaggio e un cambiamento del proprio aspetto. In chiusura una notizia positiva: è stata ritrovata Libertà, anche se, in realtà non si era mai persa, è sempre stata accanto a noi.

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)